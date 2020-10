Publié le 10.10.2020 à 08h09

Le Bataillon d’intervention rapide lance l’Opération « BACK TO SCHOOL 2020-2021 »

Dans le but d’accompagner la jeunesse camerounaise en général et celle des zones en conflit en particulier, le Bataillon d’intervention rapide (BIR) a, pour le compte de l’année scolaire 2020-2021, entreprit une vaste campagne de réfection des écoles et de dons en matériels scolaires dans plusieurs établissements scolaires.

Ici, à l’école publique de Gance dans le Mayo-Sava (Commune de Kolofata, région de l’Extrême-nord).