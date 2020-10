Gambie : le ferry à l’arrêt pour un mois

Les services de ferry entre la capitale gambienne Banjul et la ville fluviale de Barra seront interrompus pendant un mois en raison de l’installation d’embarcadères et débarcadères sur les deux rives, a appris APA mardi. Dans un communiqué, les autorités portuaires gambiennes ont déclaré que les services du ferry qui lient Banjul et Barra seront suspendus pendant 30 jours, à partir du mercredi 21 octobre.

« Cette interruption de service est due à l’installation prévue de nouveaux embarcadères et débarcadères, qui ont été achetés aux chantiers navals DAMEN aux Pays-Bas. La réparation des rampes de Banjul et de Barra a commencé le 1er octobre et le démantèlement et l’installation devraient commencer sous peu », indique la déclaration.

L’Autorité portuaire gambienne a conseillé aux usagers d’utiliser le nouveau pont de Sénégambie via la rive sud comme itinéraire alternatif pour atteindre leur destination en Gambie et en dehors.

Des milliers de personnes utilisent quotidiennement les services le ferry qui dessert Banjul jusqu’à Barra. L’installation des ponts de débarquement qui durera un mois, risque de perturber les voyages et le commerce.

Au cours des derniers mois, des accidents quasi mortels ont suscité de nombreuses inquiétudes quant à la sécurité publique.