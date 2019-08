Game of coach, un nouveau paris sportif, débarque au Cameroun

Le jeu promu par la société Betmomo est mis sur pied avec pour particularité de permettre aux supporters de prendre la place du coach pur ce qui concerne la constitution de l’équipe.

Betmomo Sarl met sur le marché des paris sportifs du Cameroun un nouveau concept de jeu dénommé « Game of coach ». Game of Coach est un jeu innovant (« Fantasy football ») qui permet à chaque joueur de composer sa propre sélection de football, via l’achat de joueurs, et d’endosser le rôle de coach en formant son équipe virtuelle à partir d’une liste de vrais joueurs.

Le concept de Game of coach a pris son envol dans les années 90 aux Etats Unis, pays dans lequel il est d’ailleurs aujourd’hui, le jeu sportif le plus populaire. Cependant en Afrique, le concept reste très peu développé. C’est donc en pionnier que l’entreprise Bet Mobile se présente aujourd’hui avec le lancement du jeu Game of coach au Cameroun.

Le jeu Game of Coach a été dévoilé au grand public au mois de juin dernier, à l’occasion de Coupe d’Afrique des nations, CAN Egypte 2019, sous sa version live au format d’une émission TV.

Le principe consistait alors à créer et gérer soi-même sa propre équipe de football dans le cadre de la compétition. Les participants à l’émission jouaient le rôle de propriétaires d’équipe et de coachs et devaient former une équipe virtuelle à partir des vrais joueurs en compétition et faire des classements lors des matchs.

Le jeu télévisé s’est déroulé en huitième de finale, quart de finale, demi-finale et puis lors de la finale. Chaque participant disposait de 15 min pour composer son équipe. Il fallait choisir 15 joueurs (11 joueurs titulaires et 04 joueurs remplaçants) parmi les nations en compétitions à la CAN 2019, selon leur prix, pour constituer votre équipe virtuelle de rêve.

A chaque fois qu’un de ses joueurs réalisait une bonne performance au fil de la compétition, le « Coach virtuel » gagnait des points : A la fin du jeu, le coach qui avait engendré le plus grand nombre de points était le gagnant.

C’est sensiblement ce même principe appliqué dans l’émission télé, qui est appliqué dans le jeu Game of Coach accessibles en ligne pour le grand public sur www.GameofCoach.com www.betmomo.com.

Le principe de jeu est simple le joueur doit créditer son compte via Mobile Money. Il peut alors choisir la compétition de son choix et donner un nom à son équipe. L’astuce gagnante : toujours vérifier la valeur marchande des joueurs avant de les sélectionner.