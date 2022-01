Gastronomie : la cuisine camerounaise cherche preneurs

C’est dans le cadre d’une foire dénommée festival des Saveurs du Cameroun et du monde. Il sera question de présenter et de valoriser les matières culinaires du pays.

Du 24 au 29 janvier 2022, le Palais des Congrès de Yaoundé sera le siège des saveurs made in Cameroun. Ce sera dans le cadre des activités de la Chaîne des restaurateurs pour la promotion du patrimoine de la cuisine camerounaise, Crespac qui veut profiter de la tenue de la Coupe d’Afrique des nations pour présenter les atouts culinaires que regorge le 237.

L’évènement qui est à sa deuxième édition s’est doté du nom Festival des Saveurs du Cameroun et du Monde. Le thème attribué cette année est « Sport et gastronomie africaine, un esprit sain dans un corps sain » et il est placé sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement.

Durant cette période, les mets traditionnels des différentes aires culturelles du terroir seront présentés. Au rendez-vous : foire, expositions, ventes, dégustations, spectacles, conférences et débat. L’évènement va également s’agrainer autour de la présentation des métiers de la restauration par des tables rondes et des échanges avec des hommes de médias.

L’objectif recherché selon les organisateurs, est de mettre en vitrine les métiers de la restauration, tout entretenant les jeunes qui se lancent dans cette profession afin de leur donner une orientation précise.

Une initiative qui vient booster et renforcer le côté touristique du Cameroun ; la gastronomie étant selon l’Organisation mondiale du tourisme l’un des principaux leviers en matière de motivation pour visiter un pays. Et au Cameroun, la stratégie nationale de développement, SND 2020-2030, classe le tourisme gastronomique troisième après la culture et la nature, comme étant un important vecteur de développement.