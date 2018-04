Gaza: la mort d’un adolescent palestinien provoque une vague de condamnations

La mort vendredi d’un adolescent palestinien lors de manifestations dans la bande de Gaza près de la frontière avec IsraĂ«l a provoquĂ© une vague de condamnations palestiniennes et internationales, IsraĂ«l rejetant la responsabilitĂ© sur le Hamas.

Selon les services de secours gazaouis et sa famille, Mohammed Ayoub, âgĂ© de 15 ans, a Ă©tĂ© tuĂ© par les tirs de soldats israĂ©liens alors qu’il ne posait pas de danger.

L’armĂ©e israĂ©lienne a annoncĂ© avoir ouvert une enquĂŞte sur la mort du jeune Palestinien lors de « la Marche du retour », un mouvement de protestation organisĂ©e Ă Gaza pour rĂ©clamer le retour des Palestiniens chassĂ©s ou ayant fui leurs terres lors de la crĂ©ation d’IsraĂ«l et pour dĂ©noncer le blocus israĂ©lien contre Gaza.

« Des soldats israĂ©liens ont ouvert le feu sur des manifestants Ă Gaza en utilisant des balles rĂ©elles (…) tuant quatre Palestiniens dont un âgĂ© de 15 ans. Une enquĂŞte complète est nĂ©cessaire », a dĂ©clarĂ© un porte-parole de l’Union europĂ©enne dans un communiquĂ©.

La veille, l’envoyĂ© spĂ©cial de l’ONU pour le Moyen-Orient Nickolay Mladenov avait Ă©crit sur Twitter : « Il est scandaleux de tirer sur des enfants (…) les enfants doivent ĂŞtre protĂ©gĂ©s de la violence, pas y ĂŞtre exposĂ©s ».

InterrogĂ© samedi par l’AFP, le père de Mohammed Ayoub a estimĂ© que son fils « se tenait loin des soldats et n’Ă©tait pas armĂ© ». « Il ne jetait pas de pierre ou quoi que ce soit », a-t-il ajoutĂ©.

Le frère de l’adolescent, Ayoub, qui Ă©tait avec lui lors de la manifestation a affirmĂ© « qu’un sniper lui tout d’un coup tirĂ© une balle dans la tĂŞte ».

Des milliers de Palestiniens manifestent depuis quatre vendredi consécutifs. Parmi eux, certains lancent des pierres ou des pneus enflammés vers les soldats israéliens qui ripostent à balles réelles.

L’utilisation de balles rĂ©elles par les soldats israĂ©liens au cours des prĂ©cĂ©dentes manifestations a dĂ©jĂ fait l’objet de critiques d’organisations de dĂ©fense des droits de l’Homme et suscitĂ© des demandes d’enquĂŞtes indĂ©pendantes de la part de l’ONU et de l’UE.

Vendredi, quatre Palestiniens ont trouvĂ© la mort, portant Ă 38 le nombre de Palestiniens tuĂ©s par des tirs israĂ©liens depuis le dĂ©but, le 30 mars, du mouvement appelĂ© la « Marche du retour ».

Mais le ministre israĂ©lien de la DĂ©fense Avigdor Lieberman a rĂ©itĂ©rĂ© samedi qu’il tenait les dirigeants du mouvement islamiste Hamas, au pouvoir Ă Gaza, comme seul responsable des violences et de la mort de l’adolescent palestinien.

« Ces responsables lâches qui se cachent derrière des femmes et des enfants et les envoient devant comme des boucliers humains, de façon Ă ce qu’ils puissent continuer Ă creuser des tunnels et Ă mener des actions terroristes contre IsraĂ«l », a-t-il Ă©crit sur son compte Twitter.

Un haut responsable palestinien SaĂ«b Erekat a de son cĂ´tĂ© appelĂ© la Cour pĂ©nale internationale (CPI) a ouvrir une « enquĂŞte judiciaire sĂ©rieuse sur les crimes commis contre le peuple palestinien », dans un message samedi sur Twitter.

L’envoyĂ© des Etats-Unis pour le Moyen-Orient Jason Greenblatt a quant Ă lui dĂ©plorĂ© « la perte tragique d’une jeune vie » tout en estimant que toutes les parties doivent « s’engager Ă Ă©viter davantage de souffrance par des rĂ©ponses Ă cette mort ».

IsraĂ«l soumet la bande de Gaza Ă un rigoureux blocus destinĂ© Ă contenir le Hamas, l’un de ses grands ennemis, au pouvoir dans ce territoire depuis 2007. L’Egypte maintient fermĂ©e quasiment en permanence sa frontière avec Gaza, la seule non contrĂ´lĂ©e par IsraĂ«l.

L’ONU avait estimĂ© en janvier que Gaza, un territoire surpeuplĂ©, Ă©tait au bord « d’un effondrement total ».