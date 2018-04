GB : le parti europhobe Ukip a un nouveau leader

Le parti europhobe britannique Ukip, en plein dĂ©sarroi depuis la victoire du Brexit qu’il dĂ©fendait au rĂ©fĂ©rendum de juin 2016, s’est choisi samedi un nouveau leader, pour la quatrième fois en deux ans.

Gerard Batten, un eurodĂ©putĂ© de 64 ans, a Ă©tĂ© Ă©lu sans opposition Ă sa tĂŞte, aucun autre candidat ne s’Ă©tant dĂ©clarĂ©. Il Ă©tait le chef par intĂ©rim de ce parti depuis fĂ©vrier.

« Je ferai tout ce que je pourrai pour le progrès du parti. L’Ukip est la seule opposition Ă notre establishment politique et on a plus que jamais besoin de nous », a-t-il dĂ©clarĂ©.

Il était provisoirement à la tête de ce parti depuis que son prédécesseur, Henry Bolton, avait été démis de ses fonctions en février par un vote des adhérents, à la suite de la révélation de propos racistes de son ex-compagne contre la fiancée métisse du prince Harry.

DĂ©jĂ confrontĂ© Ă des difficultĂ©s financières, l’Ukip a dĂ» remplacer son chef pour la quatrième fois en moins de deux ans, depuis le dĂ©part de son dirigeant historique Nigel Farage peu après le rĂ©fĂ©rendum du 23 juin 2016 qui a dĂ©cidĂ© la sortie du Royaume-Uni de l’Union europĂ©enne.

Ce parti avait activement participĂ© Ă la campagne du Brexit, mais peine depuis Ă se trouver une raison d’ĂŞtre. Les dissensions internes et les revers Ă©lectoraux successifs ont Ă©galement fragilisĂ© sa position.