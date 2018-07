GBissau : la Commission électorale contre le report des législatives

Le président de la Commission nationale électorale (CNE) de la Guinée-Bissau, José Pedro Sambú, a mis en garde, mardi à Bissau, le gouvernement et la communauté internationale contre tout report des élections législatives prévues cette année.José Pedro Sambú qui s’exprimait lors d’un séminaire de la plateforme des femmes et des jeunes pour la participation et l’observation électorales, s’est notamment plaint du retard enregistré dans le déblocage des fonds pour l’inscription des électeurs sur les listes électorales.

Partant de là, il lancé un appel à la bonne volonté de la communauté internationale pour la mise à disposition de moyens financiers nécessaires au bon déroulement du processus électoral.

Pour sa part, Vanilde Furtado, coordinatrice résidente de l’ONU-Femmes en Guinée-Bissau, a fait valoir que « la démocratie ne peut se faire sans une large participation des femmes à la prise de décisions sur les questions de la vie sociopolitique. »

Les élections législatives sont prévues en Guinée-Bissau le 18 novembre prochain, mais le recensement des électeurs et la révision du fichier électoral tardent à se faire à cause des difficultés financières que rencontre l’Etat bissau-guinéen.