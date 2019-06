GBissau : l’arrivée de la mission de la Cedeao reportée à une date ultérieure

La mission interministérielle de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) qui était attendue ce samedi à Bissau pour servir de médiation dans la crise à l’Assemblée nationale, a été reportée à une date ultérieure, annonce la représentation de l’organisation sous-régionale dans un communiqué reçu à APA.L’Assemblée nationale bissau-guinéenne qui a entamé sa 10-ème législature le 18 avril dernier, peine depuis lors à mettre en place son bureau. Si le président et le premier vice-président ont été élus, il en est autrement du 2e vice-président.

En effet, le député Braima Camara, chef de file du Mouvement pour l’alternance démocratique (Madem-G15), a vu sa candidature à ce poste rejetée, d’où l’impasse que vit l’Assemblée nationale.

Attendue ce samedi pour aider à dénouer cette crise, la mission de la Cedeao qui n’a donné aucune raison à son faux bond a tout de même promis de donner une nouvelle date pour sa venue à Bissau.

Outre le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, chef de délégation, la mission de la Cedeao devait comprendre Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, représentant d’Alpha Condé, médiateur de la Cedeao en Guinée-Bissau, et Jean-Claude Kassi Brou, président de la Commission de la Cedeao.

Dans son agenda, la mission devait rencontrer le chef de l’Etat et les acteurs politiques, notamment les dirigeants des six partis qui siègent à l’Assemblée nationale. Avec pour objectif de se renseigner sur le retard pris dans la composition du bureau et d’aider à apporter la solution apte à surmonter l’impasse dans laquelle se trouve l’Assemblée nationale.

Le président José Mario Vaz qui a reçu hier vendredi les représentants des partis siégeant à l’Assemblée nationale, en vue lui aussi d’apporter sa solution, affirme qu’il ne nommera pas un Premier ministre tant que le bureau de l’Assemblée nationale n’aura pas été formé.