GBissau : les Ã©lections lÃ©gislatives fixÃ©es au 18 novembre (dÃ©cret)

Les Ă©lections lĂ©gislatives auront lieu en GuinĂ©e-Bissau le 18 novembre prochain, annonce le prĂ©sident JosĂ© Mario Vaz dans un dĂ©cret dont APA a obtenu copie mardi.EbauchĂ© lors du dernier sommet de la CEDEAO Ă LomĂ©, le choix de la date des lĂ©gisltives rĂ©sulte d’un consensus entre les parties impliquĂ©es dans la crise politique et parlementaire qui sĂ©vit dans le pays depuis plus de deux ans.

Le chef de l’Etat bissau-guinĂ©en rappelle dans son dĂ©cret, que le renouvellement de la lĂ©gitimitĂ© des organes de l’Etat, est un principe fondamental et que des Ă©lections doivent se tenir conformĂ©ment aux principes et aux normes de la Constitution.

« Dans ce contexte et dans le cas spĂ©cifique de l’AssemblĂ©e populaire nationale, il convient de noter que la lĂ©gislature qui a dĂ©butĂ© en 2014 est sur le point de prendre fin et qu’il est nĂ©cessaire de fixer la date des prochaines Ă©lections lĂ©gislatives en cette annĂ©e », indique le dĂ©cret non sans souligner que la date fixĂ©e par le chef de l’Etat procède d’une consultation avec le gouvernement, les partis politiques et le SecrĂ©tariat exĂ©cutif de la Commission nationale Ă©lectorale.

Par application des Accords de Conakry signĂ©s sous l’Ă©gide la CEDEAO, la GuinĂ©e-Bissau s’est dotĂ©e rĂ©cemment d’un nouveau Premier ministre de consensus, en la personne d’Aristides Gomes.