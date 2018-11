GBissau : une mission onusienne sensibilise sur le développement durable

Une mission de suivi de la Campagne pour l’action en faveur du développement durable (ODS) des Nations Unies séjourne depuis lundi à Bissau, avec l’objectif de promouvoir l’implication des citoyens bissau-guinéens en faveur des ODS, rapporte un communiqué du Programme des nations unies pour le développement (PNUD) reçu mardi à APA.Deuxième du genre à Bissau, cette visite qui se poursuivra jusqu’à jeudi, permettra aux membres de la mission de rencontrer les autorités bissau-guinéennes ainsi que la société civile afin d’évaluer leur engagement sur la première phase de la campagne, renseigne le communiqué.

Selon le communiqué, la rencontre avec les différents acteurs vise à planifier le lancement de l’enquête « MY World 2030 » en Guinée Bissau, en 2019, et d’analyser les moyens d’associer davantage l’Assemblée nationale, le secteur privé et la société civile à la mise en œuvre de la Convention ODS dans le pays.

La Campagne des Nations Unies pour l’action de l’ODS est une initiative spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et est administrée par le PNUD.

La Guinée-Bissau a adopté le Programme de développement durable à l’horizon 2030, en septembre 2015. Il constitue un ensemble d’engagements transformateurs, visant à éliminer notamment la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions et à protéger la population et la planète via le partenariat.

Le PNUD, rappelle le communiqué, a aidé le gouvernement bissau-guinéen à mettre en œuvre cet agenda par le biais d’une approche d’intégration, d’accélération et d’appui aux politiques (MAPS).

La dernière mission pré-MAPS a eu lieu e Guinée-Bissau en octobre dernier.