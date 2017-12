George Weah Ã©lu prÃ©sident du Liberia

L’ex-footballeur George Weah a remportĂ© le second tour de la prĂ©sidentielle selon les rĂ©sultats publiĂ©s par la commission Ă©lectorale.Cette victoire est une belle revanche sur le sort pour le natif de Clara Town, un bidonville de Monrovia, la capitale, âgĂ© maintenant de 51 ans.

Après avoir rĂ©gnĂ© sur les terrains en raflant le titre de meilleur joueur africain en 1989, 1994 et 1995 et 1996, Weah qui fut technicien de surface dans une sociĂ©tĂ© de tĂ©lĂ©communications avant d’opter pour le football, savoure maintenant sa consĂ©cration politique après plus tentatives infructueuses Ă la prĂ©sidentielle.