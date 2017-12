George Weah : Le Ballon d’Or devenu prÃ©sident du LibÃ©ria

L’ancien footballeur international libĂ©rien George Weah a ainsi rĂ©ussi Ă dribbler son principal adversaire, Joseph Boakai, pour remporter la prĂ©sidentielle de son pays après deux tentatives infructueuses.Le Ballon d’Or 1995 a ainsi recueilli 61,5% des votes devant Joseph Boakai, son principal adversaire, qui a obtenu 38,5% des votes.

RĂ©agissant sur les rĂ©seaux sociaux peu de temps après l’annonce de la Commission Ă©lectorale, M. Weah a Ă©crit: « Mes chers concitoyens libĂ©riens, je ressens profondĂ©ment l’Ă©motion de la nation. Je mesure l’importance et la responsabilitĂ© de l’immense tâche qui m’incombe. Le changement est en marche ».

Weah va maintenant remplacer la prĂ©sidente sortante Ellen Johnson- Sirleaf dont le second et dernier mandat de six ans s’achève sous peu.

De tous les 40 candidats Ă la prĂ©sidence au premier tour du 10 octobre, sa candidature a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme la plus crĂ©dible pour bouleverser la hiĂ©rarchie et empĂŞcher le Parti de l’UnitĂ© au pouvoir de rester aux affaires après douze ans de règne.

Le 26 décembre, date du second tour, revêtait une signification particulière pour Weah .

Car c’est lors du Boxing Day, en 1995, qu’il devient le premier et unique footballeur africain Ă avoir remportĂ© le très convoitĂ©Â Ballon d’Or, la plus haute distinction de la FIFA pour un joueur individuel.

Avant les Ă©lections, les experts politiques au LibĂ©ria ont tous d’une voix indiquĂ© que c’Ă©tait maintenant ou jamais pour Weah, dont la candidature n’aurait jamais pu mettre le parti de l’unitĂ© au pouvoir dans une position plus vulnĂ©rable.

Un an après avoir pris sa retraite du football, il s’Ă©tait retrouvĂ© en tĂŞte-Ă -tĂŞte contre la prĂ©sidente Johnson- Sirleaf lors des Ă©lections de 2005, perdant au second tour alors qu’il Ă©tait arrivĂ© premier lors du premier tour.

Le LibĂ©ria sortait tout juste d’une seconde guerre civile dĂ©vastatrice et la population pouvait compter sur une main stable et expĂ©rimentĂ©e de l’instruite Johnson- Sirleaf au lieu d’un jeune politicien qui venait de conquĂ©rir les terrains de football.

Il comptait beaucoup sur sa popularité en tant que joueur le plus illustre du Libéria, qui avait fait tout son possible pour servir son pays sur le terrain et en dehors.

L’on se souvient surtout de Weah pour avoir endossĂ© le fardeau financier de la nation Ă un moment oĂą le Liberia Ă©tait embourbĂ© dans deux guerres civiles dĂ©vastatrices, achetant des maillots pour l’Ă©quipe nationale et payant les primes de ses coĂ©quipiers pour pouvoir prendre part aux matchs internationaux.

NĂ© dans le bidonville de Clara Town, le 1eroctobre 1966, l’ascension de Weah au football et sa notoriĂ©tĂ© politique sont l’une des histoires les plus fascinantes de son pays depuis des gĂ©nĂ©rations.

Fils de William T. Weah Sr. et Anna Quayeweah, il a été élevé en grande partie par sa grand-mère paternelle, Emma Klonjlaleh Brown.

Il appartient Ă l’ethnie Kru, originaire du comtĂ©Â de Grand Kru au sud-est du Liberia, l’une des rĂ©gions les plus pauvres du pays.

Il a fréquenté le collège au Congrès musulman de Monrovia et le lycée de Wells Hairston High School également dans la capitale.

Avant sa carrière de footballeur, Weah a travaillé pour la Liberia Telecommunications Corporation en tant que technicien de standard téléphonique.

Au sein de clubs europĂ©ens illustres tels que l’AC Milan, le Paris Saint Germain et Chelsea, il a consolidĂ© sa place comme l’un des meilleurs joueurs d’Afrique après avoir remportĂ© le titre de meilleur joueur de l’annĂ©e en 1995, le Ballon d’Or.

Il avait remportĂ© cette rĂ©compense ultime en gagnant le trophĂ©e du meilleur footballeur africain de l’annĂ©e, en 1989, 1994 et 1995 et en 1996.

DotĂ© d’une capacitĂ© d’accĂ©lĂ©ration, de vitesse et d’habilitĂ© technique, en plus de ses statistiques affolantes, il a Ă©tĂ© nommĂ© joueur africain du siècle.

L’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, l’a dĂ©crit comme le prĂ©curseur des attaquants complet d’aujourd’hui, pouvant ĂŞtre Ă la construction et Ă la finition des actions de buts.

Après une illustre carrière de footballeur qui a duré 14 ans en France, en Italie et en Angleterre, Weah a raccroché ses crampons et annoncé son intention de se présenter à la présidentielle du Liberia, coïncidant avec la fin de la deuxième guerre civile libérienne.

Il a formé son parti, le Congrès pour le changement démocratique (CDC).

Bien que populaire au LibĂ©ria, les opposants ont souvent mis en avant son manque d’Ă©ducation formelle sĂ©rieuse comme un handicap Ă sa capacitĂ© Ă gouverner le pays d’après-guerre, un handicap qui l’a toujours suivi jusqu’aux Ă©lections de 2017.

Lors des Ă©lections de 2011, il a briguĂ© sans succès la vice-prĂ©sidence sur le ticket de Winston Tubman, candidat du Congrès pour le changement dĂ©mocratique, mais a finalement remportĂ© un poste Ă©lectif en 2014 quand il a remportĂ© le siège sĂ©natorial du comtĂ© de Montserrado.Â

Ayant atteint son but, la question qui se pose est de savoir si cet homme jovial qui a conquis les pelouses pourrait traduire ses exploits footballistiques sur la délicate scène politique et améliorer la vie des Libériens qui vivent encore les ravages des deux longues guerres civiles sanglantes.

