Enfant des bidonvilles de Monrovia devenu star planĂ©taire du foot dans les annĂ©es 1990, George Weah se rapproche du rĂŞve de sa seconde vie: ĂŞtre Ă©lu mardi prĂ©sident du Liberia, pays traumatisĂ© par la guerre civile, qu’il entend rĂ©concilier avec lui-mĂŞme.

A 51 ans, l’ex-attaquant vedette du PSG et du Milan AC se retrouve de nouveau en finale de l’Ă©lection prĂ©sidentielle après ĂŞtre arrivĂ© très nettement en tĂŞte du scrutin du 10 octobre dans ce petit pays anglophone d’Afrique de l’Ouest, l’un des plus pauvres du monde.

L’ancien avant-centre de gĂ©nie affronte en « finale » le vice-prĂ©sident Joseph Boakai lors d’un second tour programmĂ© en novembre mais repoussĂ© au lendemain de NoĂ«l par des recours introduits par ses adversaires.

Seul Africain Ă avoir remportĂ© le Ballon d’or, en 1995, Weah Ă©tait largement absent du pays pendant la guerre civile qui a fait quelque 250.000 morts entre 1989 et 2003.

EntrĂ© en politique Ă la fin du conflit, il a Ă©tĂ© battu au second tour de la prĂ©sidentielle de 2005 par Ellen Johnson Sirleaf, première femme Ă©lue chef d’Etat en Afrique, puis comme candidat Ă la vice-prĂ©sidence en 2011.

Son parti criera alors en vain Ă la fraude.

Cette fois, alors que son adversaire Joseph Boakai multipliait les procédures pour dénoncer les « fraudes et irrégularités » ayant selon lui entaché le premier tour, « Mister George » a appelé ses partisans à la patience et au calme.

Et il a effectué samedi une démonstration de force en rassemblant des dizaines de milliers de partisans dans le plus grand stade du pays à Monrovia.

Quinze ans après avoir raccroché les crampons, il assure avoir « gagné en expérience » sur le terrain politique et appris de ses échecs.

En dĂ©cembre 2014, il remporte son premier mandat en devenant sĂ©nateur, distançant très largement l’un des fils de Mme Sirleaf.

« Personne ne devrait avoir peur du changement. Regardez ma vie: je suis passé de footballeur à homme politique », a-t-il lancé pendant la campagne.

« Vous pouvez vous aussi ĂŞtre cette personne. Nous sommes pareils », a ajoutĂ© l’ex-star du ballon rond, Ă©levĂ© par sa grand-mère Ă Gibraltar, un bidonville de Monrovia.

– Maison brĂ»lĂ©e –

A ses critiques, qui jugent son programme trop vague et pointent son absentĂ©isme au SĂ©nat, il rĂ©torque par son bilan en matière de santĂ© et d’Ă©ducation, la proximitĂ© qu’il cultive avec la population et des promesses. « Je vais m’assurer que nos hĂ´pitaux soient Ă©quipĂ©s, que nos mĂ©decins et nos infirmières soient formĂ©s et qu’ils soient encouragĂ©s Ă travailler ».

Weah a choisi comme colistière Jewel Howard-Taylor, l’ex-Ă©pouse de l’ancien chef de guerre et prĂ©sident Charles Taylor (1997-2003), une sĂ©natrice respectĂ©e.

Mais George Weah, tout en affirmant que « tout le monde Ă©tait l’ami de Charles Taylor », le rĂ©pète: il n’entretient « pas de contact » avec l’ancien prĂ©sident, condamnĂ© en 2012 par la justice internationale Ă 50 ans de prison pour crimes contre l’humanitĂ© et crimes de guerre en Sierra Leone voisine.

Pendant la guerre civile, Weah avait plaidĂ© pour la paix au Liberia, appelant l’ONU Ă sauver son pays. En rĂ©torsion, des rebelles avaient brĂ»lĂ© sa maison de Monrovia et pris en otage deux de ses cousins.

– Du Tonnerre au Rocher –

Membre de l’ethnie kru, une des principales du Liberia, et ne faisant donc pas partie le l’Ă©lite descendant d’anciens esclaves amĂ©ricains qui dominent traditionnellement la vie politique, George Weah a vu sa vie basculer une première fois en 1988, Ă l’âge de 22 ans, grâce Ă Arsène Wenger.

Alors entraĂ®neur de Monaco, le tacticien français l’avait dĂ©nichĂ© au Tonnerre YaoundĂ©, au Cameroun, et fait venir au pied du Rocher monĂ©gasque.

Pendant 14 ans, le solide attaquant allait jouer dans les plus grands clubs europĂ©ens –Paris SG et Milan AC, Ă l’apogĂ©e de sa carrière, puis Chelsea, Manchester City, Marseille–, amassant une fortune considĂ©rable.

Mais il a gardĂ© ses attaches dans la banlieue de Monrovia, oĂą il tape encore le ballon avec des amis. CĂ´tĂ© foot, la relève semble assurĂ©e. A 17 ans, son fils cadet Timothy a signĂ© en juillet son premier contrat professionnel avec le Paris SG, oĂą son frère aĂ®nĂ©, George Weah Jr, 30 ans, n’avait pas rĂ©ussi Ă percer.