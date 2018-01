George Weah promet de ne pas décevoir les Libériens

Le prĂ©sident Ă©lu du LibĂ©ria, George Manneh Weah, a donnĂ© l’assurance Ă ses compatriotes qu’il ne les dĂ©cevrait pas dans la gestion du pays, non sans leur demander en retour d’oublier le passĂ© et de s’unir en vue de travailler ensemble.« Nous ne vous dĂ©cevrons pas. Vous m’avez donnĂ© la possibilitĂ© de vous servir … Je veux vous dire, LibĂ©riens, que ce que vous venez d’accomplir c’est votre propre rĂ©ussite. Ce n’est pas pour nous ni pour mes amis mais bien pour vous le peuple libĂ©rien », a dĂ©clarĂ©, jeudi Ă Monrovia, Weah qui recevait de  la Commission Ă©lectorale nationale (NEC) un certificat confirmant sa victoire au second tour de la prĂ©sidentielle.

Il a officiellement remporté le scrutin face à Joseph Boakai avec 65,5% des suffrages exprimés et succèdera à Ellen Johnson Sirleaf le 22 janvier prochain.

Tout en félicitant les Libériens pour la manière pacifique dont ils se sont comportés pendant les élections, George Weah a fait part de son désir de voir un Libéria où les citoyens pourraient discuter ouvertement de leurs divergences politiques dans leurs lieux de travail.

Il a enfin félicité la communauté internationale pour son soutien, en particulier pendant le processus électoral.

Pour sa part, le prĂ©sident de la NEC, Jerome Korkoya, a dĂ©clarĂ© que la commission Ă©tait extrĂŞmement satisfaite du processus dĂ©mocratique en cours au Liberia, Ă en juger par le taux de participation massive des Ă©lecteurs inscrits lors des Ă©lections du 10 octobre et par l’atmosphère paisible qui a caractĂ©risĂ© ces consultations.

L’ambassadeur des États-Unis au LibĂ©ria, Christine Elder, la chef de la dĂ©lĂ©gation de l’UE, l’ambassadeur de la CEDEAO au LibĂ©ria, Tunde Ajisomo et le reprĂ©sentant spĂ©cial du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral des Nations unies au LibĂ©ria, Farid Zarif ont notamment assistĂ© Ă cette cĂ©rĂ©monie qui s’est dĂ©roulĂ©e au siège de la NEC Ă Sinkor.