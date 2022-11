Geremi Njitap : le Cameroun doit batailler pour passer le premier tour

Le double champion d’Afrique avec les Lions, 2000 et 2002, devenu président de la Fifpro Afrique analyse les chances des africains au Mondial qatari.

Fifa.com, quels sont vos premiers souvenirs de la Coupe du Monde ?

Eh bien, mes premiers souvenirs, je dirais que c’était en 1990. Je me souviens que c’était en Italie et que j’avais 12 ans. À l’époque, je me souviens que le Cameroun avait très bien réussi. C’était la première fois qu’une équipe africaine atteignait les quarts de finale. Donc, pour nous, c’était un très bon souvenir. Je me souviens que nous étions jeunes, j’étais jeune, tout le monde courait dans la rue après chaque match. C’était vraiment inoubliable.

Quel impact la Coupe du monde 1982 a-t-elle eu sur la société camerounaise ?

Honnêtement, j’étais un bébé en 1982. Ce que je sais historiquement, parce qu’après avoir décidé de devenir footballeur, j’ai appris l’histoire de cette Coupe du monde, c’est que tous les joueurs de l’équipe nationale jouaient dans leur club local. Cependant, ils ont réalisé de très bonnes performances, notamment contre le vainqueur, l’Italie. Comment est-ce que je sais cela ? Parce que, bien sûr, j’ai lu des articles à ce sujet. C’était génial, car si vous vous souvenez, nous avons fait match nul contre l’équipe gagnante de cette année-là, parce que notre esprit de combat était spécial. Je me souviens que le monde entier était impressionné.

Qu’est-ce que la Coupe du monde représente pour le peuple camerounais ? Comment a-t-elle rassemblé tout le monde ?

Ecoutez, je dirais que non seulement au Cameroun, mais en Afrique, lorsqu’une équipe africaine se qualifie, et parce que, bien sûr, nous n’avons pas beaucoup d’équipes qui réussissent en Coupe du Monde, et parce que la Coupe du Monde est l’un des plus grands tournois du monde, donc tout le monde regarde, l’impact de cela est quelque chose de spécial. Si les équipes jouent bien ou réussissent, toute l’Afrique est heureuse. Vous savez, le football est une sorte de religion qui rassemble tout le monde. Quand il y a un résultat positif, c’est une grande chose. Donc, pour moi, la Coupe du monde est le plus grand tournoi du monde.

En tant que joueur, c’est un rêve de jouer une Coupe du monde dans sa carrière. Maintenant, en tant que fan, en termes d’impact de la Coupe du monde, je me souviens qu’à l’époque, tout le monde s’identifiait à Roger Milla et à ce qu’il fait. Tout le monde voulait être Roger Milla. Quand j’ai commencé ma carrière et que j’allais participer à des essais et à des clubs, je disais à mes coéquipiers : « Je suis le frère de Roger Milla. » C’est juste pour avoir un nom, vous savez ? C’était l’impact de la Coupe du Monde et les performances d’un joueur quand vous êtes là.

Battre les champions du monde en 1990, quel impact cela a-t-il eu sur le pays ?

Wow… cela a eu un très grand impact. Ce dont je me souviens d’abord, c’est que pour le premier match, le président Camerounais était assis dans les tribunes avec de nombreux présidents. Mais à la fin du match, tous les présidents sont venus le voir et lui ont dit : « Bien, félicitations, bien joué. » Le Cameroun n’est pas le plus grand pays. C’est là que les gens commencent à demander, à s’intéresser et à vouloir savoir où se trouve le Cameroun. Vous voyez l’impact de cela ? Nous, en tant que jeunes footballeurs, ou la génération qui voulait devenir des joueurs professionnels, nous nous sommes identifiés à ceux qui ont participé là-bas. J’étais jeune, je jouais au milieu de terrain, et j’essayais de jouer comme Émile Mbouh. Certains essayaient d’être comme Roger Milla, d’autres essayaient d’être comme François Omam-Biyik, vous savez ? Voilà l’impact de cette Coupe du monde.

Comment le monde connaît-il mieux le Cameroun grâce à votre participation à un tournoi ?

Eh bien, heureusement, j’ai participé à deux Coupes du Monde, 2002 et 2010. L’une des déceptions que j’ai eues est que nous étions l’un des favoris et que nous avons été éliminés au premier tour. Nous avons très bien joué, nous avons pris quatre points, je m’en souviens. Je pense que les gens nous connaissaient à l’époque, c’est sûr. C’est parce que la Coupe du monde est un tournoi qui est regardé partout dans le monde. Je me souviens que nous avons joué contre l’Irlande et maintenant les Irlandais connaissent le Cameroun, par exemple. C’est le genre d’effet que cela peut avoir.

Parlez-nous de vos expériences les plus importantes en matière de Coupe du monde.

L’expérience la plus importante en Coupe du monde a été celle de 2002. Nous étions l’un des favoris mais, malheureusement, nous n’avons pas réussi. Mais encore une fois, vous savez, la Coupe du Monde pour tout jeune footballeur – parce que c’était la première pour moi – c’était un rêve qui se réalisait.

Que pensez-vous du rôle du football pour faire tomber les barrières entre les cultures et améliorer la compréhension entre les peuples du monde entier ?

C’est ce qu’il y a de mieux dans le football car, comme je vous l’ai dit, le football est comme une religion : il rassemble tout le monde. Peu importe le sexe, la religion, la couleur de peau, peu importe. C’est ce qu’il y a de mieux dans le football. Il apporte simplement de la joie, du bonheur, lorsque les gens montrent leur talent, marquent des buts, ou autre, les gens sont très heureux. Donc, pour moi, encore une fois, c’est le meilleur métier du monde.

La FIFA a pris des mesures pour modérer les médias et les réseaux sociaux et pour aider les joueurs du tournoi afin qu’ils ne soient pas exposés à ces discours haineux. Comment pensez-vous que les joueurs vont ressentir cet impact positif au Qatar ?

C’est très bien. Je dois féliciter la FIFA pour ce très bon point car. Je pense qu’il est important de protéger les joueurs car parfois les footballeurs, ou les joueurs… J’ai été footballeur et parfois ils ont l’impression qu’on ne se soucie pas d’eux. Ce sont eux qui font les matchs. Ils ont donc besoin de ce genre d’outils. Je pense que c’est génial. Vous allez encourager les joueurs à savoir et aussi protéger les joueurs. C’est important et aussi pour protéger leurs familles. Je peux vous raconter quelques histoires. Un joueur qui rate un penalty, les gens essaient de le tuer ou de l’offenser ou autre. Ce n’est pas bien. Je pense donc que l’introduction de ce type d’outil permettra de protéger les joueurs et leurs familles. Ce sont de très bons outils.

Quel est le niveau d’engouement pour les équipes africaines à l’approche de la Coupe du monde ?

Nous sommes très enthousiastes car nous avons cinq grandes nations qui se sont qualifiées. En tant qu’ancien footballeur, j’espère qu’une ou deux équipes passeront le premier tour. Ce serait une très grande réussite car je me souviens que lorsque le Cameroun a passé le premier tour, toute l’Afrique était derrière lui. Ensuite, ce fut le tour du Ghana. Depuis, nous n’avons pas vu d’équipes passer le premier tour. Donc, pour moi, cette fois, je pense que nous avons des nations fortes qui se sont qualifiées. La grande réussite pour nous est de les voir passer le premier tour.

Quel est l’intérêt pour la nation de voir le Cameroun se qualifier après sa défaite en Russie ?

Ecoutez, si vous vous souvenez, ou peut-être que vous ne vous en souvenez pas, c’était quelque chose de spécial. Jusqu’à la dernière minute, nous étions éliminés contre l’Algérie – et nous avons marqué des buts historiques. Et, laissez-moi vous dire quelque chose, au Cameroun, il y a eu de grandes célébrations à cause de cela. Et après cela, nous savons que les revenus de la qualification sont importants pour une jeune fédération comme la nôtre, car les revenus financiers aideront la Fédération camerounaise de football à développer la jeune génération. C’est pourquoi nous étions très heureux, c’était une grande réussite pour nous. Maintenant, la bataille est d’essayer de passer le premier tour.

Que prévoyez-vous pour le Cameroun avec un groupe difficile : Brésil, Serbie, et Suisse ?

Ecoutez, cette Coupe du Monde est très spéciale. Quand vous regardez le moment où elle va se jouer, pour moi, il n’y a pas de favori. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que la plupart du temps, les Coupes du Monde se jouent en fin de saison, ce qui signifie que beaucoup de joueurs sont un peu fatigués. Mais cette Coupe du monde se joue au milieu de la saison, lorsque les joueurs sont dans la meilleure condition possible, c’est-à-dire frais. Donc, les favoris habituels, ce sera difficile pour eux, parce que c’est 11 contre 11 et ils sont tous frais. C’est mon point de vue, et je pense que je comprends un peu le football, ce sera très difficile. Ce sera l’une des Coupes du monde les plus difficiles, celui qui gagnera le méritera.

Quel a été, selon vous, l’aspect le plus spécial de votre participation à la Coupe du monde ?

Ecoutez, je vous le dis, c’est un rêve qui devient réalité pour un jeune joueur parce que c’est le meilleur tournoi du monde ; et, si vous êtes un footballeur, votre rêve est de jouer dans le meilleur tournoi, par exemple, en commençant par la Coupe d’Afrique des Nations si vous êtes camerounais, en gagnant des titres avec votre club – mais quand vous atteignez la Coupe du Monde, c’est le Saint Graal donc, pour chaque footballeur, ils aimeraient avoir joué au moins une Coupe du Monde à la fin de leur carrière.

Quel serait, selon vous, l’héritage si une équipe africaine gagnait ?

Pour moi, pour ma génération, ce serait quelque chose de spécial. J’espère voir cela jusqu’à la fin de ma vie. C’est certain. Mais, encore une fois, parce que c’est du football, nous devons travailler dur. Parce que le football d’aujourd’hui est un peu scientifique. Vous devez vous préparer pour y arriver. Si vous ne vous préparez pas bien, vous n’y arriverez pas. Quand on regarde l’Afrique, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je ne suis pas pessimiste, ne vous méprenez pas, mais, oui, c’est mon souhait ! Mais cela signifie que nous devrions travailler très dur. Je pense que c’est un message que j’enverrais à notre nation, ou à notre fédération, pour continuer à travailler dur, en commençant par les bases, car je pense : ne prenez pas l’ascenseur, prenez les escaliers ! Nous avions l’habitude de dire cela en français, mais je ne sais pas si ce sont les bons mots en anglais : step by step. Vous savez, si vous voulez construire ce bâtiment, vous devez avoir des fondations très solides. À partir de là, vous commencez à faire des escaliers, puis à avancer pas à pas, et vous atteindrez le niveau supérieur.