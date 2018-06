German Academy ouvre deux établissements au Maroc

German Academy a décidé d’ouvrir deux établissements respectivement à Casablanca et Marrakech où elle dispensera une formation universitaire et professionnelle au double concept d’alternance Maroc-Allemagne et Université-Entreprise, calquée sur le modèle des universités et établissements de formation germaniques.L’établissement, qui cible les étudiants marocains et d’Afrique subsaharienne, propose des formations portant sur les filières innovantes tels que les énergies renouvelables, la médecine, le pharmaceutique, l’industrie de l’automobile, l’offshoring et la robotique.

Elles sont alternées (théorie à l’école et pratique en entreprises), avec un cursus de base à passer au Maroc, une spécialisation et des perspectives d’embauche en Allemagne et au-delà.

Il s’agit en fait de classes préparatoires qui permettent d’accéder aux grandes écoles et universités allemandes, de bénéficier de formations sanctionnées par des diplômes allemands reconnues à l’échelle internationale, et de pouvoir, si l’étudiant le désire, faire carrière en Allemagne ou ailleurs dans le monde.

Les conditions de sélection sont souples. L’étudiant n’est pas tenu de maîtriser l’allemand au début. Il peut embrasser le tronc commun «langue et pré-intégration» avec un programme de 28 heures par semaine pendant six mois.

Les formations sont assurées en allemand et par des enseignants venus d’Allemagne (natifs).

Puis arrive la spécialisation, toujours au Maroc, d’une durée de deux semestres, avant la finalisation en Allemagne.