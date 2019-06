Ghana : arrestation de huit présumés ravisseurs de jeunes Canadiennes

Huit personnes soupçonnées d’avoir kidnappé deux adolescentes canadiennes qui séjournaient au Ghana dans le cadre d’une mission de volontariat ont été appréhendées à Kumasi, a appris APA jeudi.Les suspects, dont trois Nigérians, ont été arrêtés mercredi matin au cours d’une vaste opération ayant conduit au sauvetage des filles enlevées, a indiqué le ministre de l’Information, Kojo Oppong Nkrumah, qui faisait face à la presse à Accra.

L’opération a été menée par les agents de sécurité ghanéens sans le soutien d’aucun service de renseignements étranger, a indiqué le ministre, ajoutant que la sécurité nationale, le département des enquêtes criminelles de la police du Ghana, le Bureau des enquêtes nationales (BNI), l’équipe spéciale des armes et tactiques et les renseignements de la défense étaient les agences mises à contribution pour secourir les filles et arrêter les suspects.

Poursuivant, il a souligné que l’ensemble de l’opération de sauvetage des filles n’a duré que 25 minutes au cours desquelles il y a eu un échange de tirs avec les deux Nigérians qui gardaient les otages Canadiennes.

Ces dernières ont été transportées à Accra pour évaluation, a dit M. Nkrumah.