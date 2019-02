Ghana : arrestation de six personnes impliquées dans le meurtre d’un journaliste

La police ghanéenne a annoncé l’arrestation de six personnes impliquées dans le meurtre du journaliste Ahmed Hussein Suale, l’un des membres de l’équipe d’enquête de Tiger Eye.L’infiltré, un journaliste, faisait partie de l’équipe d’enquête d’Anas Aremeyaw Anas qui a mis au jour la corruption au Ghana et dans le football africain, ce qui a entraîné la destitution de Kwasi Nyantakyi, ancien président de la Fédération ghanéenne de football et de certains arbitres.

Le Directeur des affaires publiques de la police, David Eklu, qui a fait l’annonce jeudi à Kumasi, a toutefois refusé de mentionner les noms des suspects.

Il a toutefois ajouté que M. Kennedy Ohene Agyapong, député d’Assin Central dans la région centrale du Ghana, et M. Kwasi Nyantakyi ont reçu de la police des formulaires de déclaration à remplir et à renvoyer.

Il se trouvait dans la région d’Ashanti pour informer les médias des efforts déployés par la police pour arrêter les auteurs du crime odieux commis contre le journaliste plein d’entrain.

Il a déclaré que la police travaille encore 24 heures sur 24 pour élucider le mystère entourant la mort de Suale et a conseillé aux journalistes de s’intéresser à leur sécurité personnelle.

Par ailleurs, l’Association des journalistes ghanéens (GJA) doit organiser vendredi à Accra une veillée en l’honneur du défunt journaliste.