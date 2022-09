Ghana : hausse du taux de croissance économique au 2e trimestre

L’économie ghanéenne a cru de 4,8% en glissement annuel au cours du deuxième trimestre de cette année.Le statisticien du gouvernement du Ghana, le professeur Samuel Kobina Annim, a indiqué que la croissance est boostée principalement par les secteurs de l’industrie manufacturière, des cultures et du cacao.

Le professeur Annim a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse mardi à Accra que le taux de croissance trimestrielle réelle provisoire du Produit intérieur brut (Pib), y compris le pétrole et le gaz, montre une augmentation par rapport aux 4,2% enregistrés au cours de la même période en 2021.

Il a expliqué que sans le pétrole et le gaz (Pib non pétrolier), le taux de croissance pour la période était estimé à 6,2%, contre le taux de croissance de 6,6% enregistré au deuxième trimestre de 2021.

Selon lui, le PIB réel a augmenté de 1,1% au cours du trimestre sous revue, après correction des variations saisonnières, ce qui indique une augmentation de 0,2 point de pourcentage par rapport à ce qui a été enregistré au premier trimestre de cette année.

Les sous-secteurs des mines et carrières, de l’information et de la communication, et de l’éducation faisaient également partie des principaux moteurs de la croissance du Pib enregistrée au deuxième trimestre.

En ce qui concerne les parts sectorielles du Pib, les services sont est restés le plus grand secteur de l’économie ghanéenne au deuxième trimestre 2022, avec une part de 45,8% du Pib aux prix de base, tandis que les parts de l’industrie et de l’agriculture étaient respectivement de 32,1% et 22,1%.

Les cinq sous-secteurs qui se sont contractés au cours du trimestre sont les activités de services professionnels, administratifs et de soutien, -11,0% ; l’immobilier, -5,7% ; l’eau, -2,7% ; l’électricité, -2,2% et la sylviculture et l’exploitation forestière, -0,2%.