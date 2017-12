Ghana : Le gouvernement va lever l’interdiction des petites sociétés aurifères

Le Ghana, un des principaux producteurs d’or dans le monde, envisage de lever l’interdiction des petites sociĂ©tĂ©s aurifères.Ces dernières annĂ©es, les protestations au sujet des sociĂ©tĂ©s minières aurifères multinationales prenant le contrĂ´le du secteur se sont multipliĂ©es et les populations locales ont dĂ©veloppĂ© une stratĂ©gie pour extraire le mĂ©tal dans les annĂ©es 1980 en utilisant la technologie locale.

Cependant, les choses ont dĂ©gĂ©nĂ©rĂ© entre 2001 et 2010 quand des Ă©trangers, en particulier des Chinois, ont repris le secteur en apportant leur technologie grâce Ă laquelle ils peuvent exploiter dans les rivières, les lacs et les Ă©tangs, entraĂ®nant la pollution de ces cours d’eau et la destruction des plantations de cacao, les terres arables, et dans certains cas tuant et mutilant des propriĂ©taires de fermes pour avoir protestĂ© contre la destruction de leurs propriĂ©tĂ©s.

FrustrĂ© par la tournure prise par les Ă©vènements, le prĂ©sident Nana Akufo Addo, peu après son investiture le 7 janvier 20017, a dĂ©clarĂ© la guerre Ă ces pratiques nuisibles causant l’arrestation durant l’OpĂ©ration Vanguard Taskforce, de Chinois, de Russes, d’Ukrainiens, de NigĂ©rians, entre autres, dont certains sont soit dĂ©portĂ©s soit passibles de jugement.

Dans une tentative de dĂ©busquer ces mineurs illĂ©gaux, le gouvernement, dans sa hâte, n’a pas suivi la procĂ©dure rĂ©gulière et a autorisĂ© de petites sociĂ©tĂ©s minières ayant des licences et interdit toutes les activitĂ©s minières illĂ©gales dans le pays.

Plus de 1.400 mineurs artisanaux ont Ă©tĂ© touchĂ©s par l’interdiction, ce qui a entraĂ®nĂ© des pertes d’emplois et leurs consĂ©quences connexes. Depuis lors, le gouvernement est soumis Ă des pressions pour lever l’interdiction pour permettre Ă ces petits exploitants de travailler.

Face Ă ces pressions, le gouvernement a annoncĂ© jeudi que l’interdiction serait levĂ©e l’annĂ©e prochaine, mais Ă condition que les sociĂ©tĂ©s minières subissent un processus de “contrĂ´le strict” pour Ă©valuer leur Ă©tat de prĂ©paration Ă respecter les lois minières du pays.

Ces mesures vont inclure des actions visant Ă Ă©liminer les pires pratiques d’exposition au mercure, la formalisation du secteur minier artisanal, la rĂ©duction des Ă©missions dans les rejets de mercure, des stratĂ©gies d’information et une stratĂ©gie de santĂ© publique.

L’exploitation illĂ©gale avait Ă©tĂ© qualifiĂ©e de criminelle par le colonialiste britannique pour empĂŞcher les populations locales d’extraire l’or de leurs propres terres.