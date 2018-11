Ghana : Le taux directeur se stabilise à 17%

Le taux directeur du Ghana est resté stable à 17% pour la troisième fois en trois mois, selon les derniers chiffres publiés par la Banque du Ghana (Bog).Malgré les efforts déployés pour réduire encore le taux directeur, qui sert de référence pour les emprunts des banques, la Bog a dû maintenir sa politique pour la troisième fois en raison de facteurs externes dominants.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Accra, mardi, le gouverneur de la Banque centrale et président du Comité de planification monétaire, M. Ernest Addison a déclaré : « Bien que l’inflation devrait rester dans la fourchette cible à moyen terme, l’évaluation la plus récente montre qu’il existe des pressions sous-jacentes, notamment des risques liés à l’escalade continue des tensions mondiales, à la hausse constante de l’inflation mondiale, à de nouvelles hausses des taux d’intérêt américains et à un dollar US plus fort ».

Le taux d’inflation au Ghana s’élève actuellement à 9,5% en octobre, selon le Service de statistiques du Ghana.