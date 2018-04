Le Gicam lance un Centre de dÃ©veloppement des PME

Il s’agit de l’organe spĂ©cialisĂ© du groupement en charge de l’accompagnement des PME.

Le Groupement inter-patronal du Cameroun (Gicam) a lancĂ©, le 17 avril dernier, son Centre de dĂ©veloppement de la PME (Cdpme). Il s’agit, de l’avis du management du Gicam, d’un outil d’accompagnement des Petites et moyennes entreprises locales qui font face Ă des problèmes spĂ©cifiques, ainsi qu’Ă des obstacles, parfois structurels, auxquels elles sont confrontĂ©es.

Selon le prĂ©sident du Gicam, CĂ©lestin Tawamba, la crĂ©ation du Cdpme est une Ă©tape de l’ambition du groupement inter-patronal, qui veut devenir une institution de services, apportant des solutions aux entreprises en nĂ©cessitĂ©. Galop d’essai avec les PME, qui, faut-il le rappeler, forment plus de 90% du tissu national des entreprises et contribuent Ă 35% au Produit intĂ©rieur brut selon des chiffres fournis par le ministère de l’Economie. «Il n’existe pas de grandes entreprises sans PME et il n’existe pas d’économie forte sans un tissu de PME bien structurĂ©es», explique CĂ©lestin Tawamba pour montrer l’importance du nouveau centre.

Selon lui, en effet, le Cdpme s’attellera entre autres Ă renforcer la compĂ©titivitĂ© des Pme/Pmi (Ă travers la formation, le montage de business plan, l’accompagnement et le conseil, l’aide Ă l’amĂ©lioration de la gouvernance d’entreprise…); l’appui Ă la recherche de financements (prĂ©paration de plans d’affaires bancables, mise en relation avec les Ă©tablissements financiers) et le dĂ©veloppement d’opportunitĂ©s d’affaires. Le Centre devrait, en outre, assurer de la veille informationnelle, faciliter des procĂ©dures administratives, etc.

A la suite du prĂ©sident du Gicam, la directrice de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour l’Afrique centrale, Vera Lucia Paquete-Perdigao, a pris la parole pour souhaiter bon vent au Gicam dans cette nouvelle aventure et renouveler la disponibilitĂ© du Bureau international du travail Ă Ĺ“uvrer Ă ses cĂ´tĂ©s. Laurent Serge Etoundi Ngoa, ministre des Petites et moyennes entreprises, de l’Economie sociale et de l’Artisanat, a, quant Ă lui, saluĂ© « la dextĂ©ritĂ© et la cĂ©lĂ©ritĂ© avec lesquelles le GICAM essaie d’aller de l’avant », en faisant bouger les choses. Le membre du gouvernement a Ă©galement suggĂ©rĂ© une synergie entre organisations patronales. En outre,  Laurent Serge Etoundi Ngoa a annoncĂ© la crĂ©ation prochaine, par le gouvernement, de dix centres de dĂ©veloppement des PME dans les dix rĂ©gions du Cameroun. « Aucune initiative n’est de trop. […] Les PME doivent acquĂ©rir leur compĂ©titivitĂ© avec des moyens multiformes», a-t-il dĂ©clarĂ©.