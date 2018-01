Golden Globes sous le signe de l’opposition aux violences sexuelles

Hollywood a parlĂ© d’une seule voix dimanche lors de la soirĂ©e des Golden Globes pour appeler Ă changer la culture sexiste d’Hollywood et Ă lutter contre les crimes sexuels.

« Bonjour mesdames et les hommes qui restent », « ça fait des annĂ©es que les hommes blancs n’ont pas Ă©tĂ© aussi nerveux Ă Hollywood », a dĂ©clarĂ© le prĂ©sentateur Seth Meyers.

« On est en 2018, la marijuana est finalement autorisĂ©e et le harcèlement sexuel ne l’est plus », a-t-il ajoutĂ©.

Le producteur dĂ©chu Harvey Weinstein a Ă©tĂ© accusĂ© par plus de 100 femmes de harcèlement, agressions sexuelles ou viols. Depuis ces rĂ©vĂ©lations en octobre, une litanie de personnalitĂ©s d’Hollywood comme les acteurs Kevin Spacey, Dustin Hoffman ou Jeffrey Tambor, les producteurs et cinĂ©astes Brett Ratner et John Lasseter, ont Ă leur tour Ă©tĂ© accusĂ©s d’abus sexuels.

C’est Nicole Kidman qui a emportĂ© le premier prix de la soirĂ©e, couronnĂ©e meilleure actrice dans une minisĂ©rie pour « Big Little Lies », dans lequel elle joue une femme battue par son mari.

Elle a rendu hommage à ses co-stars en particulier à la coproductrice, comme elle, de la minisérie, Reese Witherspoon. « Wow, le pouvoir des femmes! » a-t-elle déclaré en recevant le 4ème Globe de sa carrière.

Alexander Skarsgard qui joue son mari violent lors de scènes terrifiantes de vĂ©ritĂ©, a Ă©galement Ă©tĂ© honorĂ© tout comme Laura Dern, en mère d’une petite fille harcelĂ©e par un camarade de classe.

« La servante Ă©carlate », qui dĂ©peint un monde apocalyptique oĂą les Etats-Unis sont aux mains d’une secte fondamentaliste maintenant les femmes fertiles en esclavage, a remportĂ© la statuette de meilleure sĂ©rie dramatique.

Son crĂ©ateur Bruce Miller a encouragĂ© Ă continuer « tous ceux et celles qui font ce qu’ils peuvent pour que +La servante Ă©carlate+ ne devienne pas rĂ©alité » alors que beaucoup dĂ©noncent les atteintes aux droits des femmes aux Etats-Unis.

Sans surprise, son interprète principale Elisabeth Moss qui a déjà accumulé une brassée de prix pour ce rôle, a gagné le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique, dédié à Margaret Atwood, auteure du roman dont est adapté la série.

« C’est pour vous et les femmes (…) suffisamment courageuses pour s’Ă©lever contre l’intolĂ©rance et l’injustice », a affirmĂ© la comĂ©dienne scientologue.

Presque tous les participants Ă la soirĂ©e portaient du noir, rĂ©pondant Ă l’appel d’actrices et de l’organisation Time’s Up fondĂ©e par de grands noms fĂ©minins d’Hollywood comme Natalie Portman et Jessica Chastain pour financer la dĂ©fense de victimes d’abus sexuels au travail.

– Desplat, « In the Fade » au palmarès –

C’est la romance fantastique entre une muette solitaire et un monstre reptilien, « La forme de l’eau », du Mexicain Guillermo del Toro, qui dĂ©marrait la soirĂ©e avec le plus de nominations (7) aux Globes.

Pour l’instant elle en a rĂ©coltĂ© un pour la musique du compositeur français Alexandre Desplat. « Merci beaucoup, c’est une couleur diffĂ©rente du prĂ©cĂ©dent », a-t-il lancĂ© en recevant son deuxième Globe.

« In the Fade », du cinĂ©aste allemand d’origine turque Fatih Akin, une coproduction française, a remportĂ© le prix du meilleur film en langue Ă©trangère.

Il met en scène Diane Kruger, bouleversante en femme dont le mari et l’enfant ont Ă©tĂ© tuĂ©s dans un attentat de sympathisants nazis.

« Pentagon Papers », saga historique retraçant la publication par le Washington Post de documents fracassants et confidentiels sur la guerre du Vietnam, fait Ă©galement partie des films favoris de la soirĂ©e, tout comme « Three Billboards: Les panneaux de la vengeance », la quĂŞte de justice d’une mère jouĂ©e par Frances McDormand.

Il a déjà reçu le prix du meilleur second rôle masculin dans un drame pour Sam Rockwell.

James Franco a Ă©tĂ© sacrĂ© meilleur acteur dans une comĂ©die pour « The disaster artist », sur le pire film jamais rĂ©alisĂ©, une satire pleine d’empathie qu’il a rĂ©alisĂ©e.

CĂ´tĂ© actrices dramatiques, Sally Hawkins (« La forme de l’eau ») est pressentie pour la statuette, avec Frances McDormand qui la talonne dans les pronostics du site spĂ©cialisĂ© Goldderby.com.

Pour les acteurs, les prĂ©dictions vont Ă Gary Oldman en Winston Churchill dans « Les heures sombres », le jeune franco-amĂ©ricain TimothĂ©e Chalamet lui faisant cependant de l’ombre en adolescent amoureux d’un beau doctorant dans « Call Me by Your Name ».

Les Golden Globes sont dĂ©cernĂ©s par un petit groupe de 90 membres de l’Association de la presse Ă©trangère d’Hollywood, et forment un baromètre Ă la fiabilitĂ© variable sur les titres et artistes les mieux placĂ©s pour dĂ©crocher des Oscars, apogĂ©e de la saison des prix Ă Hollywood qui se tiendra le 4 mars.