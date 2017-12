Goodluck Jonathan Ã  la tÃªte d’une mission d’observation Ã©lectorale au Liberia

L’ancien prĂ©sident nigĂ©rian Goodluck Ebele Jonathan, est Ă la tĂŞte d’une mission d’observateurs Ă©lectoraux envoyĂ©e par l’Institut national dĂ©mocrate des Etats-Unis (NDI) pour le second tour de l’Ă©lection prĂ©sidentielle libĂ©rienne du 26 dĂ©cembre.Le second tour de scrutin mettra aux prises Joseph Nyumah Boakai, candidat au Parti de l’unitĂ© (au pouvoir) et le candidat de la Coalition pour le changement dĂ©mocratique (CDC), George Weah.

La dĂ©lĂ©gation du NDI comprend 35 leaders politiques et civiques, des experts Ă©lectoraux et des spĂ©cialistes rĂ©gionaux de 18 pays d’Afrique, d’Europe et d’AmĂ©rique du Nord.

L’Ă©quipe comprend Atifete Jahjaga, ancienne prĂ©sidente du Kosovo, Hanna Tetteh, ancienne ministre des Affaires Ă©trangères du Ghana, et le directeur rĂ©gional du NDI, Christopher Fomunyoh.

« Je suis honoré de co-diriger la délégation internationale du NDI pour soutenir des élections transparentes et pacifiques au Liberia, particulièrement du fait des relations étroites que le Nigeria a toujours eu avec ce pays », a déclaré M. Jonathan.

Après avoir rencontré la Commission électorale nationale, les représentants du gouvernement, les dirigeants politiques et les organisations de la société civile, les délégués du NDI se rendront dans les bureaux de vote le jour des élections.

Le NDI observe le processus Ă©lectoral libĂ©rien depuis fĂ©vrier, avec des missions d’Ă©valuation prĂ©Ă©lectorales en fĂ©vrier et en septembre, et une Ă©quipe internationale d’observateurs de 35 membres pour les Ă©lections du 10 octobre.

Depuis juillet, le NDI a également déployé six observateurs mobiles à long terme et quatre analystes à long terme au Libéria.