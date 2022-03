La firme construit une plateforme de jeu pour » tout le monde avec un accès pour tous « , appelée Stadia.

Google a annoncé sa plateforme de jeu Project Stream aujourd’hui à la GDC 2019, et elle s’appelle officiellement Stadia. La firme construit une plateforme de jeu pour » tout le monde avec un accès pour tous « , appelée Stadia. Google a déclaré qu’il faudra » cinq secondes » pour jouer à un jeu haut de gamme en cliquant simplement sur un lien sur YouTube.

Lancement de Stadia

Lors de la keynote, Google a fait remarquer qu’il existait des obstacles pour jouer à certains jeux, comme la nécessité d’avoir un PC haut de gamme. Stadia est une plateforme qui ne prendra pas cela en considération, semble-t-il, car elle utilise le cloud. Elle peut être utilisée sur n’importe quelle plateforme, comme les smartphones, les tablettes, les PC et les téléviseurs, en se connectant à votre compte Google. Vous pouvez ensuite diffuser des jeux sur n’importe lequel de ces appareils avec le navigateur Chrome, sans avoir à télécharger ou à installer le jeu. Vous pourrez également commencer à jouer sur une plateforme et reprendre plus tard sur un autre appareil.

Avec YouTube, si vous regardez la bande-annonce d’un jeu et que vous voyez un avis « Play Now » à la fin de celle-ci, cela signifie que vous pourrez y jouer immédiatement.

Pourquoi Stadia ?

« Un élément fondamental de notre plateforme est que nous sommes agnostiques en matière d’écran », a déclaré Phil Harrison, vice-président de Google, à Digital Foundry. « Le raisonnement est le suivant : au cours des 40 dernières années, le développement des jeux a été centré sur les appareils. En tant que développeur, je construis en fonction des contraintes et je réduis ma créativité pour qu’elle s’adapte à la boîte à laquelle je m’adresse.

« Nous voulons inverser ce modèle avec Stadia ; nous voulons que les développeurs développent leurs idées et ne soient pas limités par les contraintes d’un seul appareil. « En termes de performances, vous cliquez sur un lien et le jeu démarre en moins de cinq secondes : pas de téléchargement, pas de patch, pas d’installation, pas de mise à jour et, dans de nombreux cas, pas de matériel requis.

Donc un vieil ordinateur portable avec le navigateur Chrome, nous prenons en charge les contrôleurs USB actuels qui supportent la norme HID, donc n’importe quel contrôleur USB que vous avez déjà fonctionnera généralement – mais bien sûr, nous construisons aussi le nôtre. »

Résolution et performance

En bref, il n’y a pas de « barrière à l’entrée », puisque les utilisateurs peuvent jouer à des jeux sur n’importe lequel de ces appareils et utiliser un clavier et une souris, ou le nouveau contrôleur Stadia. Et selon Google, Stadia peut diffuser les jeux pris en charge en 4K à 60fps, et prendra éventuellement en charge le 8K jusqu’à 120fps. Il prend également en charge le HDR et le son surround.

Le service est basé sur Linux et soutenu par l’API graphique et de calcul Vulkan d’AMD, et utilise « 10,7 téraflops de GPU », ce qui est considérablement plus élevé que les consoles actuelles de Microsoft et Sony. Par exemple : La PS4 Pro tourne à 4,2 téraflops et la Xbox One X à 6,0 téraflops. Une faible latence et une connexion fiable sont promises, ce qui signifie que ceux qui ont un service Internet moins qu’excellent peuvent jouer à des jeux multijoueurs sans problème. En effet, Stadia ne dépend pas des « services Internet locaux ». Il prend également en charge le multijoueur multiplateforme et permet d’accéder aux succès et aux sauvegardes, ou de les transférer. Google a également indiqué que la tricherie ou le piratage ne posaient pas de problème.

Les créateurs de contenu sur YouTube peuvent également utiliser une nouvelle fonctionnalité appelée Crowd Play. En appuyant sur un bouton, les spectateurs pourront entrer dans un lobby pour jouer avec les streamers. L'intégration de YouTube ne s'arrête pas là : vous pourrez également accéder aux guides de jeu à l'aide de Google Assistant. Si vous êtes bloqué, il n'est pas nécessaire de quitter le jeu ou de parcourir l'internet. Il suffit d'appuyer sur un bouton de la manette Stadia pour que Google Assistant détecte le jeu auquel vous jouez et vous mette en relation avec une vidéo pertinente.

Jeux disponible sur Stadia

Doom Eternal a été annoncé pour le service de streaming, et id Software a déclaré qu’il fonctionne en 4K, 60fps et sur un seul, Stadia GPU. En plus d’id Software, Google travaille avec plusieurs studios et développeurs de moteurs tels qu’Unity et Unreal Engine d’Epic Games.

Stadia Games and Entertainment a également été annoncé comme le propre studio de Google et sera dirigé par Jade Raymond. Son équipe travaillera également avec des développeurs externes pour amener les jeux « au niveau supérieur ». Le service sera lancé cette année d’abord aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans « la plupart » de l’Europe.