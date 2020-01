Le Sultan roi des Bamouns s’offusque contre le conflit de générations au Cameroun. A l’occasion d’une séance de travail tenue le 23 janvier 2020 à Bafoussam, entre les forces vives du RDPC dans la perspective des élections législatives et municipales du 9 février prochain, le président de la commission régionale de l’ouest a demandé aux jeunes de laisser que les « vieux » construisent leur avenir. Ci-dessous un extrait de son discours.

« … Avant de clore mon propos, permettez-moi de relever ici que, je suis attentivement des commentaires à travers certaines presses et des propos parfois désobligeants sur la situation que traverse aujourd’hui notre pays le Cameroun. Cela me fait parfois sourire parce que beaucoup me semblent toujours détecter le mal réel dont souffre notre pays. Oui, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper qu’au-delà des maux que j’ai déjà eu à évoquer en son temps, Il existe ce que j’appelle le passage de témoin intergénérationnel que subissent toutes les nations à un certain moment donné.

Cette transition peut se faire comme un accouchement sans douleur dans certains pays et dramatique dans d’autres. C’est pour cela que j’appelle de tous mes vœux la jeunesse de prendre son mal en patience et laisser à la génération sortante que nous sommes le soin de leur préparer un avenir serein qui n’est pas loin, et éviter les malentendus qui pourraient détruire tout ce que nous avons construit jusqu’ici dans les conditions que vous connaissez bien.

C’est à dessein que tous les pays du monde passent toujours par ce phénomène de conflit de générations. C’est comme la puberté chez tous les enfants après leur naissance, quand ils atteignent un certain âge. C’est pour cela que l’occasion nous est donnée le 09 février 2020 pour préparer ce passage de témoin dans la paix, la sérénité et la concorde… »