GrÃ¢ce de Fujimori: Vargas Llosa et plus de 230 auteurs pÃ©ruviens indignÃ©s

Plus de 230 Ă©crivains pĂ©ruviens, dont le prix Nobel Mario Vargas Llosa, ont signĂ© samedi un manifeste dans lequel ils s’Ă©lèvent contre la grâce de l’ex-prĂ©sident Alberto Fujimori qu’ils qualifient « d’illĂ©gale et d’irrresponsable ».

IntitulĂ© « Pour la dignitĂ© du PĂ©rou et contre la grâce », le texte rappelle que « Fujimori a Ă©tĂ© condamnĂ© pour violation des droits de l’homme et corruption » et qu’il a Ă©tĂ© « responsable d’un coup d’Etat ».

L’ex-chef de l’Etat pĂ©ruvien (1990-2000), qui purgeait une peine de 25 ans pour corruption et crimes contre l’HumanitĂ©, a Ă©tĂ© grâciĂ© dimanche par l’actuel prĂ©sident Pedro Pablo Kuczynski, ce qui suscite une vive controverse dans le pays.

Les auteurs du manifeste critiquent « la conduite illĂ©gale et irresponsable du prĂ©sident Kuczynski qui, la nuit du 24 dĂ©cembre (…) a accordĂ© le droit de grâce Ă un criminel ».

Fujimori a Ă©tĂ© condamnĂ© en 2009 pour corruption et crimes contre l’humanitĂ© pour avoir commanditĂ© l’assassinat de 25 personnes aux mains d’un escadron de la mort durant la guerre contre les guĂ©rilleros du Sentier lumineux (extrĂŞme gauche maoĂŻste).

Les signataires, parmi lesquels figurent Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce Echenique, Aida Alonso ou Alonso Cueto, estiment que la grâce accordĂ©e Ă l’ancien prĂ©sident montre « peu d’Ă©gard pour la dignitĂ©, l’Ă©galitĂ© devant la loi et le devoir de mĂ©moire » et soulignent qu’il n’est « un secret pour personne que Fujimori ne souffre d’aucune maladie dĂ©gĂ©nĂ©rative ou terminale ».

Fujimori avait été hospitalisé dans une clinique la veille de sa grâce « humanitaire » et il y restera encore plusieurs jours, a indiqué vendredi son médecin personnel.

La dĂ©cision du prĂ©sident a provoquĂ© des manifestations de PĂ©ruviens, qui accusent le prĂ©sident Kuczynski d’avoir nĂ©gociĂ© cette mesure en Ă©change de son maintien au pouvoir avec le soutien du mouvement politique fondĂ© par M. Fujimori.

« La grâce de Fujimori a Ă©tĂ© un cataclysme moral et politique pour notre sociĂ©té » et de nombreux auteurs ont ressenti « l’impĂ©ratif moral de s’exprimer et de protester », a confiĂ© Ă l’AFP l’Ă©crivain et journaliste, Alfredo Pita, signataire du manifeste.