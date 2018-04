GrÃ¢ce et civisme: ce que Washington peut apprendre de Barbara Bush

A l’heure des attaques personnelles et des querelles partisanes, le parcours de l’ancienne Première dame Barbara Bush, dĂ©cĂ©dĂ©e mardi Ă 92 ans, rappelle Ă la bulle politique de Washington l’importance des valeurs qu’elle incarnait: la pudeur et l’Ă©lĂ©gance.

Les responsables politique de tous bords ont rendu hommage Ă « la Première Grand-Mère » de l’AmĂ©rique, connue pour ses cheveux blancs et son style vestimentaire bourgeois.

Son mariage de 73 ans avec George H.W. Bush, plus longue union prĂ©sidentielle de l’histoire amĂ©ricaine, a renforcĂ© son image de partenaire loyale et honnĂŞte, dans une ville oĂą l’hypocrisie est monnaie courante chez les politiques.

« Il est important que les gens aient Ă l’esprit la dignitĂ©, le civisme et l’Ă©lĂ©gance qu’elle a apportĂ©s Ă la vie publique », a expliquĂ© Ă l’AFP John Cornyn, numĂ©ro deux des rĂ©publicains au SĂ©nat.

« Il est rassurant de se souvenir qu’il y a des gens comme elle, son mari et sa famille qui placent la barre très haut », a ajoutĂ© l’Ă©lu du Texas, Etat d’adoption de Barbara Bush.

Une barre que ne parvient pas à atteindre la vie politique actuelle, rythmée par les invectives et les insultes du président Donald Trump.

Le dĂ©mocrate Patrick Leahy, doyen du SĂ©nat, se souvient d’une Ă©poque oĂą le respect Ă©tait de mise mĂŞme en cas de dĂ©saccord politique, comme cela a souvent Ă©tĂ© le cas entre lui et le rĂ©publicain George H.W. Bush (prĂ©sident de 1989 Ă 1993).

« Ma femme comme moi avons Ă©normĂ©ment d’estime pour eux », explique l’Ă©lu du Vermont, qui siège au Congrès depuis 1975.

« Beaucoup de gens aiment parler des valeurs familiales, mais ils n’appliquent pas leur discours », ajoute-t-il.

– « DignitĂ© et civisme » –

Après son dĂ©part de la Maison Blanche, Barbara Bush a cherchĂ© Ă rapprocher dĂ©mocrates et rĂ©publicains, expliquant notamment sur la radio nationale NPR en 1994 que les partis devraient ĂŞtre « très inclusifs, et non exclusifs ».

Pour l’ancienne reprĂ©sentante rĂ©publicaine Connie Morella, la personnalitĂ© « humble » de Barbara Bush, sa candeur et son approche diplomatique, sa disposition Ă trouver des compromis et son respect manquent au Congrès actuellement.

« Maintenant, c’est comme si on Ă©tait en pleine guerre tribale », a dĂ©clarĂ© jeudi l’ancienne reprĂ©sentante amĂ©ricaine Ă l’OCDE, choisie en 2003 pour ce poste par le prĂ©sident George W. Bush, le fils de Barbara.

« Ils ne se connaissent pas, donc c’est impossible pour eux de se respecter », a-t-elle ajoutĂ©.

Pour la cheffe de la minoritĂ© dĂ©mocrate Ă la Chambre des reprĂ©sentants Nancy Pelosi, qui a fait son arrivĂ©e au Congrès quand George Bush père Ă©tait prĂ©sident, l’ancienne Première dame « apportait de la dignitĂ©, du civisme et de l’esprit Ă tout ce qu’elle faisait ».

Des qualités qui détonneraient avec le ton abrasif, et parfois corrosif, utilisé de nos jours à Washington.

Le sĂ©nateur rĂ©publicain Bob Corker, qui a dĂ©jĂ Ă©tĂ© la cible de tweets rageurs du prĂ©sident Trump, se souvient d’une visite de George et Barbara Bush chez lui, dans le Tennessee, en 2000.

« Il n’y avait pas de fanfare mais beaucoup d’humilitĂ© », dĂ©taille-t-il. Est-ce qu’une telle approche pourrait encore ĂŞtre synonyme de succès de nos jours dans la capitale fĂ©dĂ©rale? La rĂ©ponse est sans appel: « Oh mon Dieu, oui ».