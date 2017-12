Le prĂ©sident du PĂ©rou, Pedro Pablo Kuczynski, a accordĂ© dimanche une grâce « humanitaire » Ă l’ex-chef de l’Etat Alberto Fujimori, condamnĂ© Ă 25 de prison pour corruption et crimes contre l’humanitĂ©, et hospitalisĂ© depuis la veille.

, âgĂ© de 79 ans et d’origine japonaise, a gouvernĂ© le PĂ©rou de 1990 Ă 2000.

En 2009, il avait Ă©tĂ© condamnĂ© Ă une peine de 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l’humanitĂ© pour avoir commanditĂ© l’assassinat de 25 personnes aux mains d’un escadron de la mort durant la guerre contre les guĂ©rilleros du Sentier lumineux (extrĂŞme gauche maoĂŻste).

Le prĂ©sident de la RĂ©publique « a dĂ©cidĂ© d’accorder la grâce humanitaire Ă monsieur Alberto Fujimori et Ă sept autres personnes dans une situation similaire », indique un communiquĂ© de la prĂ©sidence.

Cette grâce a été accordée en réponse à une requête introduite le 11 décembre par le détenu, a précisé la présidence.

L’ancien homme fort du PĂ©rou avait subi il y a une semaine une visite mĂ©dicale dans le centre pĂ©nitentiaire oĂą il purge sa peine depuis 2007.

« Il a Ă©tĂ© Ă©tabli que M. Fujimori souffrait d’une maladie progressive, dĂ©gĂ©nĂ©rative et incurable, et que les conditions carcĂ©rales reprĂ©sentaient un danger pour sa vie, sa santĂ© et son intĂ©grité » physique, prĂ©cise le texte.

Samedi, il avait Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© de la prison vers une clinique de Lima en raison d’une baisse de tension artĂ©rielle et une arythmie, selon son mĂ©decin traitant.

« Je pense qu’il a Ă©tĂ© affectĂ© par tout ce qui s’est passĂ© cette semaine », avait commentĂ© le Dr Alejandro Aguinaga.

– ‘Un grand jour’ –

Des rumeurs circulaient depuis un rĂ©cent vote favorable Ă Pedro Pablo Kuczynski, surnommĂ© PPK, sur une grâce Ă l’occasion de la fĂŞte de NoĂ«l et Ă l’issue de nĂ©gociations entre le gouvernement et les proches de M. Fujimori.

Menacé de destitution par le Parlement, le président péruvien de centre droit a réussi jeudi à conserver le pouvoir, mais derrière cette victoire pointe la division du clan Fujimori qui conserve une forte influence dans ce pays.

Lors de son transfert, Alberto Fujimori Ă©tait accompagnĂ© de son fils cadet, le dĂ©putĂ© Kenki Fujimori, qui s’Ă©tait abstenu lors du vote de jeudi au Parlement.

Kenki Fujimori, qui se dispute l’hĂ©ritage politique de son père avec sa soeur Keiko, a Ă©tĂ© le premier Ă rĂ©agir sur Twitter en remerciant au nom de sa famille le prĂ©sident pour son « geste noble et magnanime ».

« C’est un grand jour pour ma famille et pour le fujimorisme. Mon père est enfin libre. Ce sera un NoĂ«l d’espoir et de joie », a de son cĂ´tĂ© twittĂ© Keiko Fujimori, chef du parti Fuerza Popular, la principale formation d’opposition.

Keiko, qui incarne la branche modĂ©rĂ©e du fujimorisme, a toujours clamĂ© l’innocence de son père et plaidĂ© l’annulation de son procès pour irrĂ©gularitĂ©s.

Kenki, 37 ans, qui reprĂ©sente l’aile dure et conservatrice, ne cache plus son ambition prĂ©sidentielle, sa soeur ayant ratĂ© le coche Ă deux reprises, en 2016 contre PPK et en 2011 contre Ollanta Humala, lui-mĂŞme actuellement en dĂ©tention provisoire, accusĂ© d’avoir reçu trois millions de dollars du gĂ©ant du BTP brĂ©silien Odebrecht lors de sa campagne Ă©lectorale.

Les familles des 25 victimes assassinées par les escadrons de la mort sous le régime Fujimori ont quant à elles dénoncé la grâce présidentielle.