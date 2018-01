Grande-Bretagne: May parachève son remaniement ministériel après un début chaotique

Theresa May achève mardi le remaniement du gouvernement britannique en s’attaquant aux postes de secrĂ©taires d’Etat, pour lesquels des profils jeunes, fĂ©minins et issus de la diversitĂ© sont attendus, après un dĂ©but assez chaotique.

Le secrĂ©taire d’Etat au commerce international, Mark Garnier, a Ă©tĂ© la première tĂŞte Ă tomber mardi, et a lui-mĂŞme annoncĂ© son dĂ©part sur Twitter, se disant « très triste d’avoir perdu son poste ». En fin d’annĂ©e 2017, Mark Garnier avait Ă©tĂ© l’objet d’une enquĂŞte après avoir demandĂ© Ă sa secrĂ©taire d’acheter des sex toys, au moment oĂą des accusations de harcèlement sexuel visaient la classe politique.

Theresa May a par ailleurs commencĂ© la journĂ©e de mardi avec une mauvaise nouvelle: la dĂ©mission d’un membre de l’autoritĂ© de rĂ©gulation des universitĂ©s britanniques, mis en cause pour des commentaires jugĂ©s sexistes et homophobes publiĂ©s sur internet, dont elle avait dĂ©fendu la nomination.

La veille, la Première ministre avait amorcé la modification de son équipe, sans toutefois toucher aux poids lourds, en première ligne dans les négociations sur le Brexit qui doivent reprendre en janvier.

Ses plans ont Ă©tĂ© contrariĂ©s par le refus de deux ministres de quitter leurs postes, lors d’une journĂ©e jugĂ©e « confuse » par la presse britannique.

Jeremy Hunt, que la Première ministre voulait nommer aux Entreprises, s’est accrochĂ© Ă la SantĂ©, faisant plier Mme May, qui l’a maintenu Ă son poste.

Quant Ă la ministre de l’Education, Justine Greening, elle a refusĂ© de changer de ministère et claquĂ© la porte du gouvernement.

La journĂ©e avait dĂ©butĂ© par un gros cafouillage, le Parti conservateur fĂ©licitant Chris Grayling pour sa nomination Ă sa tĂŞte avant d’effacer son tweet: c’est en fait Brandon Lewis qui a Ă©tĂ© nommĂ© Ă ce poste. Il devient aussi secrĂ©taire d’Etat sans portefeuille, en remplacement de Patrick McLoughlin.

– JournĂ©e Ă©prouvante –

Lundi fut une « journĂ©e Ă©prouvante » pour la Première ministre, rĂ©sumait l’Express mardi.

Au final, les tĂ©nors du gouvernement sont restĂ©s en place, y compris le tempĂ©tueux ministre des Affaires Ă©trangères Boris Johnson. Les ministres de l’IntĂ©rieur, des Finances, de la DĂ©fense, du Commerce et du Brexit restent inchangĂ©s.

MĂŞme Andrea Leadsom, leader de la Chambre des Communes, chargĂ©e des relations entre les dĂ©putĂ©s et l’exĂ©cutif, a Ă©tĂ© maintenue en poste, malgrĂ© le revers que les parlementaires ont rĂ©cemment infligĂ© Ă Theresa May. Le 13 dĂ©cembre, 11 dĂ©putĂ©s conservateurs avaient votĂ© avec l’opposition et obtenu que le Parlement organise un vote sur les termes de l’accord final du Brexit, contre l’avis du gouvernement.

Dans l’opposition comme dans les rangs conservateurs, les critiques ont fusĂ©. « Clairement, ce remaniement n’Ă©tait pas une performance brillamment exĂ©cutĂ©e », a commentĂ© l’ancien ministre conservateur Grant Shapps sur la BBC. « Je ne veux pas avoir l’air impoli ou dĂ©loyal mais il va falloir grandement amĂ©liorer le remaniement demain », tweetait lundi soir le dĂ©putĂ© tory Nicholas Soames.

La marge de manoeuvre de la Première ministre est quoi qu’il en soit limitĂ©e car elle doit maintenir l’Ă©quilibre entre partisans d’un Brexit dur et ceux qui souhaitent que le pays reste le plus proche possible de l’UE.

En outre, elle a dĂ©jĂ dĂ» remplacer trois ministres en quelques semaines fin 2017, le dernier Ă partir Ă©tant le vice-Premier ministre Damian Green, sur fond de scandale sexuel. Il est remplacĂ© par David Lidington, jusqu’alors chargĂ© de la Justice, un europhile qui aura pour tâche de soutenir la Première ministre et le cabinet.

MalgrĂ© les critiques, le tout nouveau prĂ©sident du Parti conservateur Brandon Lewis s’est voulu positif, affirmant mardi Ă la BBC qu’il y avait eu un « vĂ©ritable afflux de nouveaux talents » lundi et qu’une « bonne bouffĂ©e d’air frais » arriverait avec les nouvelles nominations attendues mardi.