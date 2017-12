Grande commission mixte Maroc-Niger: Signature de 16 accords de coopÃ©ration

Le Maroc et le Niger ont signĂ©, ce mardi Ă Rabat, 16 accords de coopĂ©ration dans plusieurs domaines stratĂ©giques, visant Ă donner un nouvel Ă©lan Ă leur partenariat bilatĂ©ral.Ces accords ont Ă©tĂ© signĂ©s lors d’une cĂ©rĂ©monie co-prĂ©sidĂ©e par le ministre des Affaires Ă©trangères et de la CoopĂ©ration internationale, Nasser Bourita, et le ministre nigĂ©rien des Affaires Ă©trangères, de la CoopĂ©ration, de l’IntĂ©gration africaine et des NigĂ©riens Ă l’extĂ©rieur, Ibrahim Yacoubou, Ă l’occasion de la 4è session de la Grande commission mixte Maroc-Niger.

Dans une allocution Ă l’ouverture de cette rencontre, M. Bourita a saluĂ© la vitalitĂ© et la richesse du partenariat maroco-nigĂ©rien, soulignant que la tenue de la 4e session de la grande commission mixte intervient dans un contexte particulier marquĂ© par la cĂ©lĂ©bration du 50e anniversaire de l’Ă©tablissement des relations diplomatiques entre les deux pays.Â

Les accords de coopĂ©ration ont touchĂ© les domaines de la sĂ©curitĂ© sociale, le commerce et l’industrie, la poste, le tourisme et la santĂ©.Â

Dans le domaine judiciaire, trois accords, en l’occurrence un projet de convention de coopĂ©ration judiciaire en matière civile, commerciale et administrative, un Protocole de coopĂ©ration entre les deux ministères de la justice des deux pays et un plan d’action dans le domaine de la justice ont Ă©tĂ© Ă©galement signĂ©s.

Par ailleurs, les ministres des Affaires Ă©trangères des deux pays ont signĂ© un accord-cadre de coopĂ©ration relatif aux bourses de formation et de stages et un projet de programme d’application de la coopĂ©ration Ă©ducative de l’accord culturel signĂ© le 7 novembre 1967.