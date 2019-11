Le palmarès des Grands Prix 2019 de la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) a été révélé lundi, 04 novembre 2019.

«Heureux de vous annoncer que je suis Grand Prix Sacem des Musiques du Monde Prix Sacem 2019», écrit Blick Bassy à l’annonce de la nouvelle. Le musicien Camerounais a remporté le Grand prix 2019 des musiques du monde.

Une distinction qui colle à la peau de cet artiste pluridisciplinaire. Ce chanteur, compositeur, guitariste et percussionniste camerounais prône l’engagement et le retour aux sources dans chacune de ses prises de parole et également dans ses chansons. Son dernier album «1958», est un hymne à l’engagement et au devoir de mémoire. Dans cet opus, il rend hommage au chef indépendantiste camerounais Ruben Um Nyobe, et à tous ses camarades morts pour la défense de la souveraineté du peuple camerounais. Lors de la tournée de promotion dudit album, en France, en juin dernier, il va commencer son show à chaque fois par une citation forte de l’indépendantiste.

Son militantisme transpire de ces textes et de ses sonorités puisées de son enfance. C’est ainsi que son opus «Hongo Calling» sorti en 2011 fait un clin d’œil aux rythmes traditionnels du peuple Bassa (Cameroun) qui l’ont bercé. L’album «Akö» est également un cantique à la tradition.

Celui pour qui le développement de l’Afrique passe par une reconnexion avec la culture est par ailleurs écrivain. En 2016, Blick Bassy publie un roman aux éditions Gallimard. Ouvrage autobiographique intitulé «Le Moabi Cinéma» qui retrace le parcours et les expériences de l’auteur.

Parcours et casquettes multiples qui ont dû séduire le jury des Grands prix de la Sacem. Blick Bassy recevra sa récompense, avec tous les autres lauréats, le 02 décembre prochain à la salle Pleyel, en France.

Suite à la publication des gagnants de la session 2019, Bruno Lion, éditeur et président du conseil d’administration de la Sacem a déclaré dans un communiqué que ces prix «sont l’occasion de rendre hommage à celles et ceux qui contribuent à faire vivre la scène musicale. Ce palmarès est à l’image de notre maison et incarne à merveille la diversité, le rayonnement international, la richesse et la vitalité des répertoires que nous représentons et défendons». Décernées chaque année à des auteurs, compositeurs et éditeurs, membres de la Sacem, à l’issue du vote de son conseil d’administration, ces récompenses datent des années 1940 et existent dans leur forme actuelle depuis les années 1970.

Listes des 19 prix de 2019:

Alain Souchon – Prix Spécial de la Sacem

La Grenade (Clara Luciani) – Prix Rolf Marbot de la chanson de l’année

Christian Vander – Grand Prix du Jazz

Blick Bassy – Grand Prix des musiques du monde

Oxmo Puccino – Grand Prix des musiques urbaines

Christophe Julien – Grand Prix de la musique pour l’image

Dany Boon – Grand Prix de l’humour

Ben Mazué – Prix Francis Lemarque de la révélation

DJ Snake – Grand Prix des musiques électroniques

Keren Ann – Grand Prix de la chanson française (créateur et interprète)

Jean Fauque – Grand Prix de la chanson française (créateur)

Caravan Palace – Grand Prix du répertoire Sacem à l’export

Bernard Gonner – Grand Prix de l’auteur-réalisateur de l’audiovisuel

Alain Schneider – Grand Prix du répertoire jeune public

Fabien Cali – Grand Prix de la musique classique contemporaine (jeune compositeur)

Florentine Mulsant – Grand Prix de la musique classique contemporaine (carrière)

Henri Belolo (Scorpio Music) – Grand Prix de l’édition musicale

Shallow (Lady Gaga et Bradley Cooper) – Prix de l’œuvre internationale de l’année

J’en parlerai au diable (Johnny Hallyday) – Grand Prix de la SDRM