GrÃ¨ce: Tsipras se dit confiant quant Ã  la fin de « la tutelle » des crÃ©anciers

La Grèce se trouve dans « la dernière ligne droite » pour sortir de « la tutelle » de ses crĂ©anciers en aoĂ»t, Ă la fin prĂ©vue du troisième plan d’aide au pays, a assurĂ© mardi le Premier ministre Alexis Tsipras depuis l’Ă®le de Kastellorizo.

C’est cette petite Ă®le du sud-est de la mer EgĂ©e que son prĂ©dĂ©cesseur Georges PapandrĂ©ou avait choisie fin avril 2010 pour annoncer l’insolvabilitĂ© du pays et son recours Ă des prĂŞts de la zone euro et du Fonds monĂ©taire international (FMI). Il s’agissait alors d’Ă©viter un dĂ©faut de paiement, en pleine crise europĂ©enne, et l’Ă©croulement de la monnaie unique.

« Après huit ans, nous laissons derrière nous une pĂ©riode de rigueur agressive, qui a eu un coĂ»t Ă©conomique et social important, et nous sommes dans la dernière ligne droite pour sortir de la tutelle et des programmes » dictĂ©s par les crĂ©anciers, a indiquĂ© Alexis Tsipras.

Depuis 2010, la Grèce a bĂ©nĂ©ficiĂ© de trois prĂŞts internationaux de plus de 300 milliards d’euros au total ainsi que d’une restructuration importante de sa dette privĂ©e, l’ensemble assorti d’une stricte austĂ©ritĂ© ayant entraĂ®nĂ© une rĂ©cession inĂ©dite et l’explosion du chĂ´mage, qui reste encore le plus Ă©levĂ© de la zone euro (21%).

Ce n’est qu’en 2017 que le pays a renouĂ© avec la croissance (1,4% du PIB) après avoir perdu un quart de son produit intĂ©rieur brut (PIB).

Le programme d’aide du troisième prĂŞt international accordĂ© au pays en juillet 2015, six mois après l’arrivĂ©e au pouvoir d’Alexis Tsipras, chef du parti de gauche Syriza, doit prendre fin en aoĂ»t 2018.

Mais il reste encore l’adoption d’un dernier volet de rĂ©formes rĂ©clamĂ©es par les crĂ©anciers.

« Le jour oĂą on sortira des +memoranda+ (programmes des mesures de rigueur, ndlr), je serai ici avec vous pour le fĂŞter », a promis Alexis Tsipras en s’adressant Ă la petite communautĂ© de Kastellorizo.

MalgrĂ© la consolidation de l’Ă©conomie grecque ces dernières annĂ©es, la dette publique pèse toujours Ă©normĂ©ment sur les finances publiques, Ă 180% du PIB.

Les créanciers ont cependant déjà entamé des discussions pour sa restructuration dont les modalités devront être précisées prochainement.