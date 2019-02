Grève au Marché Mboppi : les commerçants opposés à la CUD

Les commerçants du marché Mboppi ont repris leurs activités au lendemain d’une grève observée lundi en contestation des décisions de la Communauté urbaine de Douala.

Les activités commerciales ont repris dans le principal marché de distribution des produits d’importation de l’Afrique centrale. Les boutiques ont été ouvertes mardi, et même ce mercredi matin, après une cessation d’activités observée par les opérateurs, en signe de contestation contre la Communauté urbaine de Douala.

« Certains commerçants étaient d’avis que l’on continue à observer la grève mais d’autres ont dit qu’il fallait arrêter. Ils vont observer pour voir si leurs revendications seront prises en compte ou pas. Ils fermaient en signe de solidarité parce qu’ils ne comprenaient pas pourquoi ma boutique est scellée. Je leur ai dit de laisser tomber pour le moment», indique Alice Maguedjo, présidente du Syndicat des commerçants dynamiques du marché Mboppi (Ascodymm), contactée par journalducameroun.com.

La tension observée en ce début d’année fait suite à une pause de scellées sur la boutique d’Alice Maguedjo depuis le 29 janvier. Une sanction en raison de son désaccord avec une décision de la CUD au sujet de l’approvisionnement de l’ensemble du marché en énergie électrique à partir d’un seul compteur. Chaque opérateur se verrait alors attribuer un taux forfaitaire dont il devra s’acquitter auprès du délégué du gouvernement auprès de la Communauté, Fritz Ntone Ntone.

Un projet similaire a déjà été implémenté au marché central de Douala. Mais à Mboppi, il piétine depuis plus de deux ans du fait de la résistance des commerçants qui dénoncent « une arnaque » et évoquent des questions de sécurité. Ils ont organisé une réunion de crise le 26 janvier afin de débattre de cette affaire et aussi de la feuille de route des activités du Syndicat. Les assises ont été interrompues par des éléments de la police puis de la gendarmerie, déployés sur la demande de la CUD. Réunions qui se sont finalement tenues dans la mesure où aucun document interdisant la rencontre n’a été apporté.

-Une rencontre boudée-

Les tensions entre les deux parties montent lorsque parvenue au terme de la réunion du 26 janvier, la présidente du Syndicat des commerçants du marché Mboppi reçoit un appel. Elle est conviée à une rencontre en tête à tête avec Fritz Ntone Ntone. Elle refuse d’honorer à ce rendez-vous. La boutique d’Alice Maguedjo est scellée au lendemain de ces faits.

-Dans l’attente d’un dialogue-I

Il n’y a pas encore eu de rencontre entre Fritz Ntone Ntone et les commerçants du Marché Mboppi depuis la grève de lundi. Le délégué du gouvernement serait en déplacement, Indique Alice Maguedio. « J’ai juste appelé les commerçants au calme pour qu’ils attendent que l’administration fasse son travail. J’ai demandé ce matin aux commerçants de ne plus poser une seule action jusqu’à ce que le délégué soit là. Il n’y a pas de feu. Ce qu’ils dénoncent ne date pas d’aujourd’hui, nous pouvons attendre encore un mois ou deux.»

Elle assure par ailleurs que le marché ne sera plus fermé jusqu’au retour du délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine. Ce, même si sa boutique est maintenue sous scellées. Les tentatives pour joindre la CUD ont été infructueuses.