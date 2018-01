Gros contrats à la clé au deuxième jour de Macron en Chine

Après avoir prĂ´nĂ© une nouvelle alliance entre la France, l’Europe et la Chine, Emmanuel Macron consacre mardi la deuxième journĂ©e de sa visite d’Etat en Chine aux dossiers Ă©conomiques, avec la signature attendue d’une cinquantaine d’accords et de contrats, notamment sur le nuclĂ©aire civil et l’aĂ©ronautique.

Plus globalement, la France cherche à « rĂ©Ă©quilibrer » ses relations commerciales avec la Chine, qui gĂ©nère son plus gros dĂ©ficit extĂ©rieur (30 milliards d’euros en 2016) et lui rĂ©clame davantage de rĂ©ciprocitĂ© dans l’ouverture des marchĂ©s.

Paris espère notamment obtenir durant cette visite un meilleur accès au marchĂ© chinois pour ses produits agricoles et agro-alimentaires (viande bovine, porcine, volaille, vins et spiritueux) ainsi que pour ses banques, conclure des ventes d’Airbus et de moteurs Safran et surtout avancer sur un mĂ©ga-contrat pour Areva portant sur la fourniture d’un usine de retraitement des dĂ©chets radioactifs.

Les nĂ©gociations franco-chinoises se poursuivaient encore jusqu’au dernier moment, alors que la signature des contrats, en prĂ©sence de M. Macron et de son homologue chinois Xi Jinping, est prĂ©vue Ă 16h30 locales (08h30 GMT). Emmanuel Macron est arrivĂ© en Chine avec une cinquantaine de chefs d’entreprises dont les dirigeants d’Areva, Airbus, Safran et d’EDF.

En retour, Paris souhaite encourager les investissements chinois en France, « dès lors qu’ils sont crĂ©ateurs d’emplois et de croissance pour nos pays et qu’ils s’inscrivent dans des partenaires Ă©quilibrĂ©s et de long-terme », selon l’ElysĂ©e.

Ces investissements continuent d’augmenter (6 milliards d’euros fin 2016, en comptant ceux de Hong Kong) mais restent en-deçà des investissements français en Chine (33 milliards d’euros).

« Le partenariat avec la Chine est un partenariat stratĂ©gique. Il faut structurer les relations en termes de propriĂ©tĂ© intellectuelle, structurer un accès plus grand au marchĂ© chinois, permettre les investissements chinois en France et ouvrir les donnĂ©es de manière rĂ©ciproque », a dĂ©clarĂ© le chef de l’Etat français en arrivant mardi dans l’incubateur d’entreprises Soho Q Ă PĂ©kin.

Il en a profitĂ© pour assister Ă la signature d’un contrat avec le gĂ©ant chinois de la vente en ligne qui s’est engagĂ© Ă vendre sur ses plateformes pour 2 milliards d’euros de produits français aux consommateurs chinois sur les deux prochaines annĂ©es, tout en se disant prĂŞt Ă s’implanter en France.

– La France doit ‘s’adapter’ –

« La Chine est en train de poursuivre sa stratĂ©gie de dĂ©veloppement Ă©conomique et, compte tenu de la taille de ce marchĂ©, cela a un impact sur toute la mondialisation. Le devoir de la France est de bien comprendre ces mouvements (…) Cela suppose une France forte: si la France ne sait pas s’adapter, elle sera effacĂ©e », a-t-il averti.

Après une arrivĂ©e lundi Ă Xian (nord) au sources de la route de la Soie, Emmanuel Macron a dĂ©marrĂ© sa journĂ©e de mardi par une visite de la CitĂ© interdite avec son Ă©pouse Brigitte, en compagnie d’Ă©lèves du LycĂ©e français de PĂ©kin. Il a pu mĂ©diter une sentence Ă©crite pour les empereurs: « Avec Ă©quitĂ©, gouverner Ă partir du centre ».

M. et Mme Macron ont posĂ© pour les photographes devant les pavillons rouges aux toits de tuiles jaunes qui composent le gigantesque palais, l’Ă©pouse du prĂ©sident arborant un long manteau blanc Ă cĂ´tĂ© de son Ă©poux en pardessus sombre. « La mission de l’Empereur c’est d’apporter le bonheur au peuple », a-t-elle souri. « On est lĂ avec humilitĂ© et curiosité », a rĂ©sumĂ© pour sa part Emmanuel Macron.

Lors de son sĂ©jour en Chine en novembre dernier, le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump avait eu droit aussi Ă une visite de la CitĂ© interdite, mais guidĂ©e par Xi Jinping en personne, suivie d’un dĂ®ner exceptionnel Ă l’intĂ©rieur mĂŞme du palais.

Emmanuel Macron doit avoir des entretiens politiques mardi après-midi avec le président chinois, avant de regagner Paris mercredi. Dans son premier discours, il a promis lundi de revenir « au moins une fois par an » en Chine pour « créer de la confiance pas à pas ».