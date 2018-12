Groupe consultatif de Paris : le Sénégal lève 7356 milliards f cfa

Le gouvernement sénégalais a levé, lundi, 7356 milliards f cfa pour un besoin de financement exprimé de 2850 milliards au Groupe consultatif de Paris (France) pour la 2ème phase du Plan Sénégal Emergent (PSE, 2019-2023), a appris APA de source officielle.« Pour un besoin de financement exprimé de 2850 milliards de Francs CFA », les partenaires au développement satisfaits par les réalisations de la première phase du PSE ont pris des engagements de financement de 14 milliards de Dollars, soit plus de 7356 milliards de Francs CFA, compte non tenu des conventions de financement signées en marge de la cérémonie, renseigne un communiqué du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP).

« Au regard de cette mobilisation et des engagements, cette huitième édition du Groupe Consultatif a été considérée comme un succès jamais égalé. Ces résultats obtenus traduisent la confiance accordée au Sénégal par la communauté internationale qui a salué la pertinence des choix de politiques socio-économiques », poursuit le texte.

Le Groupe consultatif se tient les 17 et 18 décembre à Paris, sous la présidence du chef de l’Etat, Macky Sall dont le PSE est le programme de développement phare. Cette deuxième phase du PSE sera prioritairement axée sur sept secteurs prioritaires, à savoir l’agriculture (horticulture et agro-industrie), les infrastructures (Btp et construction), l’énergie (pétrole, gaz et mines), les industries, l’économie numérique, le tourisme et la finance.

Le 8ème Groupe consultatif du Sénégal a été l’occasion de partager le contenu des nouveaux défis et les perspectives à l’horizon 2023 en vue d’un renforcement des acquis de la première phase du Plan d’actions prioritaires du Plan Sénégal Emergent sur la période 2014-2018.