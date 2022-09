Groupe électrogène, smartphones et des milliers de points bonus dans la promo Bet On Your Luck

1xBet essaie toujours de ravir ses utilisateurs avec de nouvelles offres et promotions. C’est pourquoi le bookmaker a lancé une promotion à grande échelle appelée Bet On Your Luck. Avec un seul pari, les joueurs ont la possibilité de tenter leur chance et de concourir pour des prix incroyables.

Les conditions de la promotion sont simples – pour participer à l’action, il suffit de suivre quelques étapes faciles :

Inscrivez-vous ou connectez-vous sur le site Web de 1xBet.

Acceptez de participer aux offres promotionnelles dans votre compte personnel.

Pariez à partir de $2 sur n’importe quel sport.

Pour ces paris, le joueur sera crédité de tickets promotionnels. Il est à noter que plus la mise est importante, plus l’utilisateur recevra de tickets promotionnels et plus il aura de chances de gagner. Par exemple, pour une mise de $2, un ticket est attribué, et pour une mise de 50 $, pas moins de quatre-vingts tickets seront donnés.

La promotion est divisée en deux étapes. Des séries de prix différentes seront tirées au sort à chaque étape. Les billets promotionnels reçus du « 20/09/2022 » au « 17/10/2022 » participeront au premier tirage, tandis que les billets reçus du « 18/010/2022 » au « 14/11/2022 » seront éligibles pour le second.

La promotion se déroule dans onze pays différents d’Afrique et les prix suivants seront attribués :

1er tirage au sort – « 18/10/2022 »

5 smartphones

1000 points bonus (1 gagnant)

500 points bonus (1 gagnant)

200 points bonus (1 gagnant)

100 points bonus (1 gagnant)

50 points bonus (1 gagnant)

2ème tirage au sort – « 15/11/2022 »

5 smartphones

1 groupe électrogène

1000 points bonus (1 gagnant)

500 points bonus (1 gagnant)

200 points bonus (1 gagnant)

100 points bonus (1 gagnant)

50 points bonus (1 gagnant)

Ne manquez pas votre chance d’obtenir des prix intéressants pour vos paris réguliers avec la promotion Bet On Your Luck de 1xBet.