Groupe SABC : l’héritage d’Emmanuel DE Taily à Stéphane Descazeaud 

Le Conseil d’Administration de la SABC a officialisé, lors de sa dernière réunion en date du 13 Avril 2022, la nomination de Stéphane Descazeaud au poste de Directeur Général de la société, en remplacement d’Emmanuel DE Tailly dont les fonctions prendront fin le 30 juin 2022.

Emmanuel DE Taily arrive à la tête des Brasseries le 11 janvier 2017. Sa première décision fut de donner corps au Groupe avec le regroupement des trois sociétés : SABC, SEMC et SOCAVER dans le but de mobiliser l’ensemble des équipes derrière le chantier de la transformation et de la reconquête et nous préparer à affronter les nouveaux défis.

Dès l’entame, ses principaux objectifs étaient, la dynamisation des ressources humaines ; la digitalisation de l’activité ; la réactivation de la vision client et la reconquête commerciale.

En dépit des crises sécuritaires et sanitaires, le groupe a eu comme chiffre d’Affaires en 2021, 691 milliards F. Aussi, le retour des dividendes pour les actionnaires : 18 milliards de FCFA de dividendes distribués aux actionnaires SABC en 2021 pour le compte de l’année 2020.

Une autre performance qui n’est pas des moindres est le retour de la rentabilité chez SEMC qui depuis 3 ans, et après avoir perdu plus de 40 points de part de marché, de 2011 à 2018, enregistre des résultats positifs : + 79 millions en 2019, + 330 millions en 2020 ; + 800 millions en 2021.

Le 16 février 2018, une nouvelle ligne d’embouteillage des produits en canettes va voir le jour à l’usine de Ndokoti. C’est le point de départ. De 2018 à 2021, le Groupe SABC va réaliser des investissements de 65 milliards de francs CFA.

Entre autres, la construction de la nouvelle chaine boites de l’usine de Ndokoti-Douala ; la construction d’un 4e forage à l’usine SEMC ; la construction d’un Atelier Préformes à l’usine SOCAVER et la reconstruction et Inauguration du Four N° 2 de SOCAVER.

Le Made in Cameroun valorisé

Selon les chiffres, en 2021, le Groupe SABC a réalisé 110 milliards de FCFA d’achats de matières premières et consommables locaux, représentant 70% de sa consommation ; 46 milliards de FCFA d’achats de matières premières agricoles locales (66% de ses besoins) ; 64 milliards de FCFA d’autres fournitures achetés localement (71% de sa consommation)

« Grâce au dynamisme de notre stratégie de protection de l’environnement, nous collectons et recyclons 80 % nos déchets plastiques, 70 % nos eaux usées et 100% de nos déchets verriers, principalement le groisil qui sert de matière première pour la fabrication des bouteilles », souligne le groupe.

En termes d’emploi, « le Groupe SABC est aujourd’hui le premier employeur après l’Etat ». La Sabc, c’est 120 000 emplois offerts dans le domaine de la distribution ; 25 000 emplois offerts dans le domaine de l’agriculture ; 5 000 emplois salariés offerts au sein du Groupe SABC ; 5 000 emplois offerts dans les prestations diverses ; 1 500 emplois offerts dans les transports, 1 000 emplois offerts dans le domaine de l’aviculture.

D’autres acquis qui ne sont pas des moindres, le pari de la digitalisation, la « SABC a digitalisé son activité à 70 % ». Par ailleurs, on peut dénombrer, les distinctions, la promotion de l’agriculture biologique ; la promotion du genre

Stéphane Descazeaud



L’homme marié de 48 ans et père de 5 enfants va remplacer Emmanuel DE Taily et poursuivre les ambitions du Groupe Sabc. Titulaire d’un Master en Economie de l’Université Paris Dauphine, ce dernier était avant sa nomination au sein du Groupe SABC, à la tête des activités africaines du Groupe Crown – une entreprise américaine de fabrication d’emballages dont le chiffre d’affaires atteint 11 milliards USD.

Il va apporter une expérience riche de responsabilités multiples dans le domaine industriel comme de direction générale dans la consolidation du leadership socio-économique de la première entreprise citoyenne du Cameroun.

Stéphane Descazeaud avait démarré sa carrière en France, en Octobre 2001 chez L’Oreal Luxury Brands au poste de Key Account Manager avant de rejoindre Crown en 2004.