Guerre en Syrie : l’UA pour Â« une solution politique durable Â»

Face à l’évolution du conflit syrien, le président de la commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat a, dans un communiqué parvenu lundi à APA, exhorté les belligérants à intensifier les efforts internationaux visant à trouver « une solution politique durable » pour remédier à cette situation qu’il qualifie de « désastreuse».La sortie du président de la commission de l’UA intervient suites aux frappes aériennes menées samedi dernier contre « un site de production et de stockages d’armes chimiques » et « un centre de recherche scientifique » par les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne, en représailles aux supposées utilisations d’armes chimiques par le régime du président Bachar El-Assad contre des civils dans la province de Douma.

Tout en condamnant « fermement » toute utilisation d’armes chimiques interdites par le droit international, l’Union africaine estime que toute réponse à de tels actes doit être fondée sur des « preuves irréfutables recueillies par une entité compétente, indépendante et crédible et se conformer scrupuleusement au droit international », a souligné Moussa Faki.

Il appelle les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies à mettre de côté leurs divergences et à promouvoir la paix mondiale et le bien commun de l’humanité, conformément aux responsabilités qui leur sont conférées par la Charte des Nations unies.