Â«Guillaume Soro a donnÃ© 10 ans de sa vie Ã  Alassane OuattaraÂ», selon Sidiki KonatÃ©

Le chef du parlement ivoirien, Guillaume Kigbafori Soro « a donnĂ© dix ans de sa vie» au prĂ©sident ivoirien Alassane Ouattara, a affirmĂ© samedi, l’ex-ministre Sidiki KonatĂ© Ă Abobo, un quartier populaire au Nord d’Abidjan oĂą il reprĂ©sentait M. Soro au cours de la cĂ©rĂ©monie de lancement de la 3è Ă©dition de la cure herniaire gratuite initiĂ©e par l’ONG « La Vie» et ses partenaires.« Il y a des gens qui mettent des palabres entre Soro et Ouattara », a fait remarquer M. KonatĂ© estimant que « si Soro devait faire quelque chose contre le prĂ©sident Ouattara,  ce n’est pas en 2017 qu’il le ferait ». Poursuivant M. KonatĂ© qui est par ailleurs,  l’un des bras-droit de M. Soro a soutenu qu’ « Ă trois ans de la fin du mandat du prĂ©sident Alassane,  si nous, on ne l’accompagne pas, on ne va pas lui crĂ©er des problèmes ».

Il a par ailleurs,  assurĂ© qu’il n’y a pas de malentendus entre les deux personnalitĂ©s. « Quand ça marche bien entre le prĂ©sident Ouattara et Soro,  il y’a des gens qui ont mal au cĹ“ur», a estimĂ© M. KonatĂ©.

L’ONG  « La Vie », qui a annoncĂ© officiellement lors de cette rencontre, l’opĂ©ration gratuite de deux-cents malades de la hernie dans cette commune, prĂ©cisĂ© Sidiki KonatĂ©, travaille de concert avec le ministère ivoirien de la santĂ© et de l’hygiène publique. « C’est un acte humanitaire et non politique »,  a longuement insistĂ© M. KonatĂ© qui est Ă©galement dĂ©putĂ© de la ville de Man, dans l’ouest ivoirien.

« Les actions de l’ONG se font en collaboration avec l’État. Ce n’est pas contre l’État. C’est le ministère de la santĂ© qui a donnĂ© l’autorisation de la faire. Donc,  c’est comme si c’est le prĂ©sident Ouattara qui a donnĂ© l’autorisation », a-t-il insistĂ©.

Auparavant,  l’ancien ministre a assurĂ© les populations au nom du prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale,  qui est le parrain de ladite ONG,  que la caravane de l’opĂ©ration gratuite de la hernie,  qui est Ă sa 3è Ă©dition après deux opĂ©rations en 2015 (oĂą près de 300 malades avaient Ă©tĂ© opĂ©rĂ©s gratuitement Ă Abobo) ne s’arrĂŞtera pas en 2017.

D’autres Ă©ditions suivront en 2018, a-t-il fait savoir. Avant lui,  le prĂ©sident de « l’ONG La Vie»,  Simon Soro, a officiellement annoncĂ© que 200 malades de la hernie seront opĂ©rĂ©s gratuitement lors de cette Ă©dition Ă Abobo.

« Nous sommes venus partager le peu que nous avons qui est la santé», a dĂ©clarĂ© M. Soro exhortant les uns et les autres Ă la solidaritĂ©. « Nous devons surmonter nos Ă©goĂŻsmes  et regarder autour de nous», a-t-il lancĂ©, estimant  que « la richesse dans l’Ă©goĂŻsme, ce n’est pas la richesse ».

Pour sa part, Tehfour KonĂ©,  qui est la cheville ouvrière des actions de ladite ONG Ă Abobo, a soulignĂ© la nĂ©cessitĂ© de multiplier les actions  sociales en faveur de cette commune. C’est pourquoi,  il a dans la foulĂ©e,  plaidĂ© auprès du prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale afin que l’opĂ©ration gratuite de la hernie se poursuive en 2018.

« Nous avons recensĂ© 556 malades en 3 jours. Mais seulement 200 pourront ĂŞtre opĂ©rĂ©s lors de cette Ă©dition», a justifiĂ© M. KonĂ©. L’ONG La Vie crĂ©Ă©e en 2014, rappelle-t-on, mène des actions similaires dans près de 23 localitĂ©s de la CĂ´te d’Ivoire. Près de 7000 personnes ont Ă©tĂ© opĂ©rĂ©es gratuitement de la hernie dans plusieurs villes du pays dont Abidjan,  FerkĂ©ssĂ©dougou, ZuĂ©noula,  Agboville, DuĂ©kouĂ©, Gagnoa et Daloa.