Guinée : 2781 morts sur les routes en cinq ans

Le ministre des Transports, Aboubacar Sylla, a mis à profit la Journée africaine de la Sécurité routière célébrée ce dimanche, pour lancer un appel à l’implication de tous dans la lutte contre les accidents sur les routes qui, a-t-il souligné, ont fait durant ces cinq dernières années 2781 morts en Guinée.«Sur nos routes, nous enregistrons tous les jours et de manière croissante des accidents de la route aussi graves les uns que les autres. Selon les statistiques non exhaustives des services spécialisés de la Police et de la Gendarmerie, 21 890 cas d’accidents se sont produits durant les cinq dernières années sur les routes guinéennes avec 2 781 tués et 13 711 blessés qui, parfois décèdent après ou se retrouvent handicapés à vie », a notamment déclaré Aboubacar Sylla.

La célébration de la Journée africaine de la Sécurité routière coïncide cette année avec la Journée mondiale du Souvenir des victimes de la route placée sous le thème : « Les devoirs du citoyen face à l’insécurité routière ».

Pour conjurer les drames sur les routes guinéennes, le ministre a appelé à la responsabilité de tout un chacun, soulignant que « Nous pouvons éviter la survenue des accidents de la circulation routière, en agissant sans complaisance sur les facteurs de risque ».

« La sécurité routière est l’affaire de tous : conducteurs, cyclistes, motocyclistes, piétons, jeunes et vieux, hommes et femmes ; chacun de nous doit apporter sa contribution pour protéger notre vie et celle des autres», a-t-il indiqué.