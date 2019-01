Guinée: 33% de la population a accès à Internet (ministre)

Le ministre guinéen des Télécommunications et de l’Economie numérique, Moustapha Mamy Diaby a annoncé, lundi à Conakry, que 33% de la population a accès à Internet.S’exprimant au cours d’une conférence de presse, Moustapha Mamy Diaby a indiqué qu’en 2010, le taux de couverture nationale du réseau mobile était de près de 15% avec un taux de pénétration de la téléphonie mobile à 40%, « une très mauvaise » qualité des interconnexions entre les opérateurs et un taux de pénétration de l’internet de 0,4%.

« En 2011, moins de 100 localités du pays étaient couvertes par le réseau 2G. Mais, fin 2018 tous les chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures sont couverts par la 2G et 3G. Et sur les 3.753 quartiers et districts répertoriés, 79% sont couverts par au moins un opérateur téléphonie mobile. Au moins, une société par endroit et le taux de pénétration internet est passé de 0,4% en 2010 à 33% en 2018 », a expliqué le ministre des Télécommunications et de l’Economie numérique Moustapha, Mamy Diaby.