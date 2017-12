Le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, a appelé à la « vigilance », car une « guerre » est en préparation contre son régime.

Ses dĂ©clarations sont intervenues au lendemain d’une « tentative de dĂ©stabilisation » dĂ©noncĂ©e vendredi par Malabo après l’arrestation d’une trentaine d’hommes armĂ©s Ă sa frontière avec le Cameroun.

« On est en train d’organiser une guerre car ils disent que j’ai passĂ© beaucoup de temps au pouvoir », a dĂ©clarĂ© samedi le prĂ©sident Ă©quato-guinĂ©en en appelant ses compatriotes Ă la « vigilance » pour Ă©viter que ce « on » – dont il n’a pas dit ce qu’il recouvrait – ne renverse son rĂ©gime.

Le chef de l’Etat n’a en particulier pas indiquĂ© s’il faisait rĂ©fĂ©rence Ă la trentaine d’hommes armĂ©s interpellĂ©s mercredi Ă la frontière entre le Cameroun et la GuinĂ©e Ă©quatoriale.

Malabo avait parlĂ© vendredi de « tentative d’invasion et de dĂ©stabilisation ».

La Guinée équatoriale a fermé mercredi sa frontière avec le Cameroun et le Gabon, au moins le poste-frontière de Kye Ossi, là où ont eu lieu les arrestations.

« La frontiere entre la GuinĂ©e Ă©quatoriale et le Cameroun de Kye Ossi est toujours fermĂ©e, et mĂŞme la frontière avec le Gabon », a indiquĂ© dimanche Ă l’AFP par tĂ©lĂ©phone Gustavo, un habitant d’Ebibeyin, ville Ă©quato-guineenne proche des frontières avec le Cameroun et Gabon. Une information confirmĂ©e par d’autres habitants.

Des sources locales contactĂ©es par l’AFP, ont en outre indiquĂ© que des renforts de l’armĂ©e Ă©quato-guinĂ©enne ont Ă©tĂ© envoyĂ©s Ă la frontière avec le Cameroun.

Les autoritĂ©s Ă©quato-guinĂ©ennes n’ont pu ĂŞtre jointes par l’AFP qui souhaitait obtenir confirmation de la femerture des frontières et de l’envoi de renforts militaires.

« Je veux une transition heureuse, je ne veux pas la guerre », a affirmĂ© Obiang, 75 ans, dont 38 au pouvoir, qui s’exprimait lors de la cĂ©rĂ©monie des « voeux de bien-ĂŞtre » adressĂ©s au prĂ©sident par le public, les militants du parti au pouvoir, les institutions lĂ©gislatives et le pouvoir judiciaire.

« Je ne suis pas au pouvoir parce que je veux y ĂŞtre. Quand vous voulez, vous pouvez me dire +PrĂ©sident, tu as dĂ©jĂ travaillĂ© beaucoup+, et je m’en irai », a ajoutĂ© le prĂ©sident Obiang, dont les propos ont Ă©tĂ© diffusĂ©s Ă la tĂ©lĂ©vision d’Etat.

Depuis les Ă©lections gĂ©nĂ©rales du 12 novembre, oĂą le pouvoir a obtenu 99 sièges sur 100 au Parlement, le parti d’opposition Citoyens pour l’innovation (CI) – qui a obtenu le dernier siège – dĂ©plore des « dizaines » d’arrestations de ses militants, dans les capitales politique Malabo et Ă©conomique Bata.

Les autoritĂ©s n’ont pu ĂŞtre jointes par l’AFP concernant ces prĂ©sumĂ©es arrestations. Les mĂ©dias publics n’en ont pas fait Ă©tat.

Un autre parti d’opposition, Convergence pour la DĂ©mocratie Social (CPDS), a demandĂ© dans un communiquĂ© « la libĂ©ration » des militants CI, et au gouvernment d' »informer la population sur ce qu’il se passe ».

Dirigeant son pays d’une main de fer depuis son accession Ă la prĂ©sidence en 1979 par un coup d’État, Teodoro Obiang Nguema, doyen des chefs d’État du continent pour la longĂ©vitĂ© au pouvoir, a Ă©tĂ© rĂ©Ă©lu en avril 2016 avec plus de 90% des suffrages.