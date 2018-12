Guinée : la convention sur la bauxite de Kimbo signée par le gouvernement

Le ministre guinéen des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magassouba, a procédé avec la Société de bauxite de Kimbo à la signature de la convention d’exploitation de la bauxite de Kimbo qui nécessite un investissement de 3,4 milliards de dollars.Cette convention a été paraphée hier lundi à Conakry et le projet d’exploitation porte sur la construction et l’exploitation d’une mine de bauxite, d’un port et d’un chemin de fer, la construction d’une raffinerie, conformément à la nouvelle politique minière du pays.

« Ce projet inclut la réalisation d’infrastructures ferroviaires. Il est aussi emblématique dans la politique du Pr Alpha Condé (chef de l’Etat) parce qu’il intègre la transformation locale des produits miniers », a notamment dit le ministre.