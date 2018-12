Guinée : lancement de la réfection de la voirie urbaine de Conakry

Le chef de l’Etat guinéen, Alpha Condé a lancé, samedi, les travaux de réfection et d’aménagement de la voirie urbaine de Conakry, en présence du Premier ministre et du ministre des Travaux publics.Prenant la parole, le ministre des Travaux publics, Moustapha Naïté a expliqué que ces travaux consisteront à rendre la voirie de Conakry plus praticable.

« Notre souhait, est qu’à travers ce programme, la chaussée soit totalement réfectionnée. Au-delà de boucher des trous, une nouvelle couche de bitume sera posée pour permettre à ce que la route soit plus praticable. Nous allons aussi, au niveau des différents carrefours poser des balises pour permettre aux véhicules d’avoir des couloirs pour déposer les passagers », a déclaré Moustapha Naïté, ministre des Travaux publics.

Ce programme de réfection qui concerne l’autoroute Fidel Castro et la route Le Prince va s’étendre sur trois mois.