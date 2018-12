Guinée : le barrage hydroélectrique de Souapiti sera fini en 2019 (président)

Les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Guinée (Souapiti), la plus grande infrastructure du genre dans le pays, s’achèveront en 2019, a annoncé le président Alpha Condé.« En 2019, le barrage hydroélectrique de Souapiti d’une capacité de 450 mégawatts prendra fin » a notamment dit le chef de l’Etat guinéen qui effectuait, jeudi, une visite à Labé (centre), la capitale de la région naturelle du Fouta Djallon, fief de son principal opposant, Cellou Dalein Diallo.

Selon Alpha Condé, « D’ici 5 ans, la Guinée sera le pays le plus électrifié de toute l’Afrique. Je vous donne ma parole. Il n’y a pas de développement sans énergie. C’est l’énergie qui peut nous permettre d’industrialiser notre pays. Nous allons industrialiser et vendre nos produits finis dans les autres pays. Et rien n’empêchera cela ».

Situé à Dubréka (ouest) sur le fleuve Konkouré, le barrage de Souapiti est un ouvrage en béton au rouleau, d’une hauteur maximale de 120 mètres et d’une longueur de 1150 mètres. Sa construction avait été lancée en avril 2016.