Guinée : le ministre de la Sécurité à la rencontre des agents des Postes armés

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Alpha Ibrahima Keira a visité, jeudi à Conakry, les Postes Armées (PA) qui, à son avis, travaillent dans des conditions difficiles.« Nous savons que votre travail est difficile, mais vous allez l’accomplir sans état d’âme pour assurer la quiétude et la sécurité des personnes et des biens. Déjà, les populations riveraines, celles de l’intérieur même la diaspora, chacun nous appelle pour nous adresser des félicitations, pour vous encourager. Et la hiérarchie mettra tout en œuvre pour améliorer vos conditions de travail », a promis M. Keira aux agents des PA.

Il a ajouté : « Soyez rassurés de notre soutien et sachez que nous suivons le travail de chacun de vous. Nous lançons également une émulation entre vous parce que dans toute action collective, il faut qu’il y ait de la concurrence. Donc nous vous disons après cette opération les meilleurs seront récompensés ».

Installés sur le long de la route Le Prince à Conakry depuis la semaine dernière, ces Postes Armés (PA) ont pour mission de sécuriser la zone situe entre Hamdallaye et Kagbélèn.