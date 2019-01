Guinée: Le secteur minier represente 25% du budget national.

Le secteur minier en Guinée est le plus grand contributeur du budget national, a fait savoir le conseiller fiscal du ministre guinéen du Budget, Mamadouba Sylla, au cours d’un atelier sur la gouvernance minière, samedi soir à Kindia.« Le secteur minier est le moteur de la croissance en Guinée, en plus d’être le premier contributeur du budget national. Lorsque vous prenez le budget de la Guinée en 2018, les recettes intérieures c’est 15 000 milliards 800 millions de GNF. Ces recettes réparties par secteur, montre que les recettes minières constituent la plus grande part », a déclaré Mamadouba Sylla.

Il faut rappeler que le revenu du secteur minier représente aujourd’hui 25% du budget national. L’apport du secteur minier dans le développement économique de la Guinée est indéniable ces dernières années.

« Dans un passé très récent, les premiers secteurs contributeurs du budget national étaient le secteur pétrolier, la télécommunication et les banques », souligne M. Sylla.

Pour rappel, le sous-sol guinéen contient en effet les plus grands gisements de bauxite du monde, d’importantes réserves de fer, d’or, de diamant, ainsi que de considérables potentialités pour l’exploitation du zinc, du cobalt, du nickel et de l’uranium.