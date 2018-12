Guinée : le SLECG appelle à une marche pacifique, lundi

Le secrétaire général du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG), Aboubacar Soumah appelle à une marche pacifique, lundi 17 décembre à Conakry.« Nous appelons à une mobilisation générale de tous les enseignants, élèves et parents d’élèves le lundi pour une marche pacifique populaire. Si on doit nous tuer, on tuera tous. Nous réclamons nos droits. Nos salaires sont confisqués. Nos libertés sont piétinées. Descendons dans la rue et réclamons nos droits », a lancé Aboubacar Soumah à ses collègues venus assister à une assemblée générale tenue samedi soir à Conakry.

Selon M. Soumah, le SLECG souhaite la reprise des cours dans le plus bref délai. « Nous ne voulons pas qu’on aille à une année blanche. Ce n’est pas notre souhait, parce que ce sont nos enfants qui sont en retard. C’est le souhait du gouvernement car, ses membres n’ont pas leurs enfants ici », a indiqué Aboubacar Soumah.