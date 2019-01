Guinée: Me Salifou Kébé reconduit à la tête de la Ceni

Me Salifou Kébé a été reconduit, lundi après-midi à Conakry, à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).Il sera assisté par Bakary Mansaré du RPG/AEC et Mamadou Bano Sow de l’UFDG, respectivement premier et deuxième vice-présidents.

Youssouf Léno du PEDN est élu rapporteur de la CENI. Séraphine Kondiano du RPG/AEC, quant à elle, va occuper le poste de questeur.

Cette élection intervient quelques heures après la prestation de serment des 17 commissaires de la CENI devant la cour Constitutionnelle.